マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』【アマツ混沌温泉物語】チャレンジイベント前半開始！新衣装のSSR「フィー・ドレーゼ」が登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ ）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が11月25日（火）より新イベント【アマツ混沌温泉物語】を開催したことをお知らせいたします。

また、新衣装の「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】が登場しました。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版 ゲーム起動はこちら

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524 (https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)

■新イベント【アマツ混沌温泉物語】前半開催！

▼あらすじ

突如謎の少女達によって誘拐された指揮官。

そんな彼が連れてこられたのは、アマツ地区の温泉宿。

誘拐グループの正体は――なんとカオスメイデンだった。

温泉イベント「アマツ混沌温泉物語」前半が開催！

ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！

開催期間：11月25日（火） メンテナンス後 ～ 12月9日（火） 4:59まで

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「フィー・ドレーゼ」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】を開催中です！

SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】は

「攻撃対象を遠近で切り替え、「ほてり」を付与、蓄積された「ほてり」でスキルを強化するコントロール役」です！

期間中、SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：11月25日（火） メンテナンス後 ～ 12月9日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「フィー・ドレーゼ」開催！

SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：11月25日（火） メンテナンス後 ～ 12月9日（火） 4:59まで

■メイズ探索未開拓エリア追加！

メイズ未開拓エリア追加！

メイズ未開拓エリアは、レベルが通常エリアと異なり上限固定された状態で、より危険なメイズシフターと戦うコンテンツです。

挑戦時には、「重力異常影響度」と呼ばれるメイズ探索の難易度に影響する項目を選択し、指揮官の編成や育成を試されます。

開催期間をシーズンとし、クリアしたチャレンジレベルに応じて、メイズのデイリー報酬の交換可能数やさらに各採掘ボーナスを獲得することができます。

ただし、上記のボーナスは本シーズンの未開拓エリア解放中のみとなります。

【参加条件】

メイズ探索 通常100エリア到達

開始期間：11月25日（火）メンテナンス後～12月31日 04:59

■『マブラヴ ガールズガーデン』について

シリーズ累計80万本超えのADVゲーム『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作とした本作では、過去マブラヴシリーズの監督・演出を担当されてきたタシロハヤト氏が世界観構築を担当。

メカニックリデザインには、『機動戦士ガンダム水星の魔女』『グレンダイザーU』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などを手がけた稲田航氏や、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏など、豪華な制作陣が参加いたします。

DMM GAMES×KMS GAMESが贈る新たな「マブラヴ最新作」を是非ご期待ください！

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城



ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）、DMM GAMESストア(Android)

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT