マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』【アマツ混沌温泉物語】チャレンジイベント前半開始！新衣装のSSR「フィー・ドレーゼ」が登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ ）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が11月25日（火）より新イベント【アマツ混沌温泉物語】を開催したことをお知らせいたします。
また、新衣装の「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】が登場しました。
▼公式サイト
https://muvluv-girls-garden.com/
▼PC版 ゲーム起動はこちら
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524 (https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)
■新イベント【アマツ混沌温泉物語】前半開催！
▼あらすじ
突如謎の少女達によって誘拐された指揮官。
そんな彼が連れてこられたのは、アマツ地区の温泉宿。
誘拐グループの正体は――なんとカオスメイデンだった。
温泉イベント「アマツ混沌温泉物語」前半が開催！
ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！
開催期間：11月25日（火） メンテナンス後 ～ 12月9日（火） 4:59まで
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「フィー・ドレーゼ」ガチャ開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】を開催中です！
SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】は
「攻撃対象を遠近で切り替え、「ほてり」を付与、蓄積された「ほてり」でスキルを強化するコントロール役」です！
期間中、SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
開催期間：11月25日（火） メンテナンス後 ～ 12月9日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「フィー・ドレーゼ」開催！
SSR「フィー・ドレーゼ」【自己に揺れる白湯気】追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：11月25日（火） メンテナンス後 ～ 12月9日（火） 4:59まで
■メイズ探索未開拓エリア追加！
メイズ未開拓エリア追加！
メイズ未開拓エリアは、レベルが通常エリアと異なり上限固定された状態で、より危険なメイズシフターと戦うコンテンツです。
挑戦時には、「重力異常影響度」と呼ばれるメイズ探索の難易度に影響する項目を選択し、指揮官の編成や育成を試されます。
開催期間をシーズンとし、クリアしたチャレンジレベルに応じて、メイズのデイリー報酬の交換可能数やさらに各採掘ボーナスを獲得することができます。
ただし、上記のボーナスは本シーズンの未開拓エリア解放中のみとなります。
【参加条件】
メイズ探索 通常100エリア到達
開始期間：11月25日（火）メンテナンス後～12月31日 04:59
■『マブラヴ ガールズガーデン』について
シリーズ累計80万本超えのADVゲーム『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作とした本作では、過去マブラヴシリーズの監督・演出を担当されてきたタシロハヤト氏が世界観構築を担当。
メカニックリデザインには、『機動戦士ガンダム水星の魔女』『グレンダイザーU』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などを手がけた稲田航氏や、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏など、豪華な制作陣が参加いたします。
DMM GAMES×KMS GAMESが贈る新たな「マブラヴ最新作」を是非ご期待ください！
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）、DMM GAMESストア(Android)
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT