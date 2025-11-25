川崎市

川崎市では、この度、（公財）川崎市産業振興財団等と共催で、12月12日(金)に「Tonomachi Cafe × RINK 公開フォーラム in 日本橋 ～成長するKING SKYFRONT 殿町から描く未来のイノベーション～」を開催します。

本市川崎区殿町に位置するキングスカイフロントは、世界最高水準の研究開発を通じて新産業を創出するオープンイノベーション拠点です。ライフサイエンス分野を中心に、国内外の研究機関や企業の立地が進み、現在では80を超える機関が集積しています。

本イベントでは、キングスカイフロントの拠点形成に携わってきた神奈川県・川崎市、現地で活躍する研究者・企業のメンバーが一堂に会し、これまでの取組や、そこから広がる未来の可能性について語ります。

１ 開催日時

令和7年１２月１２日（金） １５時００分から１７時３０分まで

（ネットワーキング １７時３０分から１８時３０分まで）

２ 開催場所

・会場（定員：120名）

フォーラム：日本橋ライフサイエンスビルディング 201会議室

ネットワーキング：日本橋ライフサイエンスビルディング10F コミュニケーションラウンジ

（東京都中央区日本橋本町２-３-１１）

・オンライン Zoom Webinar（定員なし）

３ 申込方法

下記URLから申込み。（会場参加は先着順）

・会場参加

https://ws.formzu.net/fgen/S9647972/

・オンライン参加

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OW0oK2uXTwGLyf_YnxUNbw

４ 参加費

無料

５ 主催者等

主催：公益財団法人川崎市産業振興財団、一般社団法人RINK

共催：神奈川県、川崎市

協賛：LINK-J

６ プログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124454/table/263_1_ed62f369fd2defb730b5d0dc6035f599.jpg?v=202511260456 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/124454/table/263_2_f76998f7009729935d6257a53b56b5c7.jpg?v=202511260456 ]

※「キングスカイフロント」とは

川崎区の殿町地区（羽田空港の南西、多摩川の対岸）に位置する、世界最高水準の研究開発から新産業を創出するオープンイノベーション拠点です。約40haに及ぶこのエリアでは、健康・医療・福祉、環境といった課題の解決に貢献するとともに、この分野でのグローバルビジネスを生み出すことで、日本の成長戦略の一翼を担います。

問合せ先

川崎市臨海部国際戦略本部成長戦略推進部 園田

電話:044-276-9207