参加無料！12月12日(金)に神奈川県、川崎市、研究者等が一堂に会する「Tonomachi Cafe × RINK公開フォーラム in日本橋」を開催します
川崎市では、この度、（公財）川崎市産業振興財団等と共催で、12月12日(金)に「Tonomachi Cafe × RINK 公開フォーラム in 日本橋 ～成長するKING SKYFRONT 殿町から描く未来のイノベーション～」を開催します。
本市川崎区殿町に位置するキングスカイフロントは、世界最高水準の研究開発を通じて新産業を創出するオープンイノベーション拠点です。ライフサイエンス分野を中心に、国内外の研究機関や企業の立地が進み、現在では80を超える機関が集積しています。
本イベントでは、キングスカイフロントの拠点形成に携わってきた神奈川県・川崎市、現地で活躍する研究者・企業のメンバーが一堂に会し、これまでの取組や、そこから広がる未来の可能性について語ります。
１ 開催日時
令和7年１２月１２日（金） １５時００分から１７時３０分まで
（ネットワーキング １７時３０分から１８時３０分まで）
２ 開催場所
・会場（定員：120名）
フォーラム：日本橋ライフサイエンスビルディング 201会議室
ネットワーキング：日本橋ライフサイエンスビルディング10F コミュニケーションラウンジ
（東京都中央区日本橋本町２-３-１１）
・オンライン Zoom Webinar（定員なし）
３ 申込方法
下記URLから申込み。（会場参加は先着順）
・会場参加
https://ws.formzu.net/fgen/S9647972/
・オンライン参加
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OW0oK2uXTwGLyf_YnxUNbw
４ 参加費
無料
５ 主催者等
主催：公益財団法人川崎市産業振興財団、一般社団法人RINK
共催：神奈川県、川崎市
協賛：LINK-J
６ プログラム[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124454/table/263_1_ed62f369fd2defb730b5d0dc6035f599.jpg?v=202511260456 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124454/table/263_2_f76998f7009729935d6257a53b56b5c7.jpg?v=202511260456 ]
※「キングスカイフロント」とは
川崎区の殿町地区（羽田空港の南西、多摩川の対岸）に位置する、世界最高水準の研究開発から新産業を創出するオープンイノベーション拠点です。約40haに及ぶこのエリアでは、健康・医療・福祉、環境といった課題の解決に貢献するとともに、この分野でのグローバルビジネスを生み出すことで、日本の成長戦略の一翼を担います。
問合せ先
川崎市臨海部国際戦略本部成長戦略推進部 園田
電話:044-276-9207