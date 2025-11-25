伝説のプライズ商品！『PQ ぴ～きゅ～ 第１弾』が20年の時を経てカプセルトイにて再販売！youtube動画と同時に本日発表！2026年３月より登場

ブルーマウンテン株式会社

2025年3月に新しく誕生したカプセルメーカー、ブルーマウンテン株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：青山 雄二）は、「PQ ぴ～きゅ～第１弾」（1回500円・税10%込、全4種）を2026年３月発売のカプセルトイ商品を先行して情報公開いたします。

当時８種類展開されていたぴ～きゅ～から今回は第１弾として４種類を抜粋して販売。第１弾はグロ！、キンニQ、デブQ、ガリQの４種類 4月には第２弾も発売予定【商品概要】

『 ピ～キュ～ 』とは？

2006年に日本国内で商品化されたフィギュア・シリーズ。

馴染みのあるイメージに対し、常識とモラルを超えるアレンジを施した

禁断のアートフィギュア として、当時 一部マニアの間で話題に！

今回、当時のフィギュアをカプセルトイ商品として完全復刻。

商品名 ：PQ（ぴ～きゅ～）ブリスターコレクション vol,1

発売日 ：2026年3月より順次

価格 ：1回500円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W４５mm×５７mm

素材 ：PVC・PET・紙・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C)︎BIGONE Inc.

現在YouTubeチャンネルにてキャラクター専用動画が限定公開中。

グロQ https://youtu.be/mAZP1zzWw-s

キンニQ https://youtu.be/005mE5sKaVg

デブQ https://youtu.be/wjqCcugPoKc

ガリQ https://youtu.be/lYbfCVAKsHA

【 本件に関するお問い合わせ 】

ブルーマウンテン株式会社

〒131-0005 東京都墨田区東駒形1丁目7-15

E-mail : contact@bluemountains.co.jp ※お問い合わせはメールにて