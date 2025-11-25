伝説のプライズ商品！『PQ ぴ～きゅ～ 第１弾』が20年の時を経てカプセルトイにて再販売！youtube動画と同時に本日発表！2026年３月より登場
ブルーマウンテン株式会社
2025年3月に新しく誕生したカプセルメーカー、ブルーマウンテン株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：青山 雄二）は、「PQ ぴ～きゅ～第１弾」（1回500円・税10%込、全4種）を2026年３月発売のカプセルトイ商品を先行して情報公開いたします。
当時８種類展開されていたぴ～きゅ～から今回は第１弾として４種類を抜粋して販売。
第１弾はグロ！、キンニQ、デブQ、ガリQの４種類 4月には第２弾も発売予定
【商品概要】
『 ピ～キュ～ 』とは？
2006年に日本国内で商品化されたフィギュア・シリーズ。
馴染みのあるイメージに対し、常識とモラルを超えるアレンジを施した
禁断のアートフィギュア として、当時 一部マニアの間で話題に！
今回、当時のフィギュアをカプセルトイ商品として完全復刻。
商品名 ：PQ（ぴ～きゅ～）ブリスターコレクション vol,1
発売日 ：2026年3月より順次
価格 ：1回500円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：約W４５mm×５７mm
素材 ：PVC・PET・紙・鉄
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
(C)︎BIGONE Inc.
現在YouTubeチャンネルにてキャラクター専用動画が限定公開中。
グロQ https://youtu.be/mAZP1zzWw-s
キンニQ https://youtu.be/005mE5sKaVg
デブQ https://youtu.be/wjqCcugPoKc
ガリQ https://youtu.be/lYbfCVAKsHA
【 本件に関するお問い合わせ 】
ブルーマウンテン株式会社
〒131-0005 東京都墨田区東駒形1丁目7-15
E-mail : contact@bluemountains.co.jp ※お問い合わせはメールにて