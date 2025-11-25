【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生
株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2025年11月22日（土）より、包まれた瞬間心ほどける「超無重力ジェルピロー」を発売いたしました。
開発者の想い
GOKUMINにはこれまで、多くのお客様から「枕が合わない」という声が寄せられてきました。その理由を丁寧に紐解いていくと、大半が“硬さ”と“高さ”の不一致にあることが分かりました。朝起きるとだるさを感じる、首や肩が重い、寝返りのたびに目が覚めてしまう。こうした不調の多くは、枕と身体のわずかなミスマッチが引き起こすものです。そこでGOKUMINは、硬さも高さも調整でき、誰でも自分に合った寝心地をつくれる枕の開発に挑みました。
「超無重力ジェルピロー」の主な特徴＜硬さも高さも“自分仕様”にカスタムできる新発想のジェル枕＞
やわらかな包み込み感と、しっかり支える安定感を両立したジェル素材を採用。本体の3Dハニカム構造と、低反発・高弾性・高反発の6枚の調整シートを組み合わせることで、硬さも高さも1cm単位で自由に調整できます。首や肩に心地よくフィットし、どなたでも自分好みの寝心地にカスタマイズ可能です。
＜日本初※の「GOKUMIN独自 3Dハニカム構造ジェル」＞
立体的なセルが連続する独自構造により、従来のジェル枕にはない高い柔軟性と復元力を実現。頭部が深く沈み込みすぎることなく、全方位からしっかり支えることで、理想的な安定感を生み出します。さらに、厳選したTPE素材ならではの耐久性とやわらかさが、長く使える快適な寝心地を提供します。
※2025年11月時点で国内で発売されている枕の中で（当社調べ、特許出願中）
＜頭圧を均等に分散し、短時間でも“深く眠れた”と感じられる設計＞
無数の3Dハニカム構造が接点を細かく支えることで、頭部の荷重を均等に逃がし、首や肩への負担を軽減します。どの角度からもフィットする全方位キャッチ構造が寝返りを妨げず、自然な寝姿勢をサポート。短時間の睡眠でもしっかり休めたと感じられる、頭圧分散に特化した設計を追求しました。
製品情報
【超無重力ジェルピロー】
[価格] 15,998円
[サイズ] 約53×28×4.5-15cm
[カラー]ブラック
[発売日]2025年11月22日（土）
[販売店]
・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01
・Amazon：https://amzn.asia/d/cltJhqX
・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-ugp-bk-01.html
・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-ugp-bk-01/
シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは
眠ることは、幸福な一日の始まりだから。
日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。
会社概要
株式会社KURUKURU
「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。
会社名：株式会社KURUKURU
代表者名：関沢 康寛
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1
公式HP：https://www.kurukuru.co.jp