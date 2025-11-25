AI検索時代の流入に備える：株式会社プリンシプル、新サービス「LLMOコンサルティング」を発表

株式会社プリンシプル

株式会社プリンシプルは、AIの台頭によって変化する検索行動に応えるべく、新サービス「LLMO（大規模言語モデル最適化）コンサルティングサービス」の提供を開始いたします。データ解析・SEOの知見を土台に、生成AIを活用する時代のWeb戦略を再定義します。

サービス詳細はこちら :https://www.principle-c.com/service/strategy-planning/seo/llmo/?utm_source=&utm_medium=&utm_content=202511&utm_campaign=prtimes

【サービス提供内容】

- SEOとLLMOのハイブリッド戦略策定- 技術的/コンテンツ最適化- ブランディング施策- AIによる影響を可視化、パフォーマンス分析- AI検索エンジンでの引用・参照状況の把握

【よくある課題】

検索行動の変化が加速する中、情報取得の起点として生成AIツールやAI検索モードが台頭し、従来の「キーワード検索→サイト訪問」の流れが再構築されています。多くの企業が、「AI経由の流入構造が見えない」「既存SEOだけでは安心できない」といった課題に直面しています。

一方で、AI検索時代においては「AIに引用・参照される」ことが、新たな露出・流入の鍵として注目されています。

【サービス価値・特徴】

弊社のLLMOコンサルティングサービスは、以下の特徴を備えています。

AI回答・自然検索・広告が混在する検索体験全体を捉えたうえで、LLMOの効果を最大化するアプローチを取っています。

【特別キャンペーン】

- データ分析・Web解析力でLLMOの効果を定量的に可視化（分析力）プリンシプルは、Google Analytics 4、Looker Studio、BigQuery、アクセスログ分析といった高度なデータ分析基盤の構築と活用に強みを持っています。単に施策を行うだけでなく、LLMからのトラフィックや引用状況を多角的に分析し、施策の効果を数値で測定します。- AI検索を見据えたSEOハイブリッド戦略（戦略/施策立案力）従来の検索エンジン（SEO）とAI検索（LLMO）を対立するものではなく、相互補完的なものとして認識しています。SEOで培ってきた確固たる知識と技術をLLMOに応用し、両者のシナジーを創出します。- 伴走型支援で成果を追求（実行力）プリンシプルのサービスは、Webサイトの現状分析から施策立案、実行支援、そして効果検証まで、一貫して貴社のチームに寄り添います。貴社の状況を深く理解した上で、最も効果的な施策を共に実行していくことで、外部に依存しない、自社に最適なLLMO戦略を確立します。詳しいサービス内容については、お問合せください

サービスローンチにあたり、初回無料「AI×SEO 無料診断キャンペーン」を実施いたします。

（※キャンペーンは先着順・適用条件あり。）

キャンペーン詳細はこちら :https://go.principle-c.com/202505_AI_SEO_campaign

【株式会社プリンシプルについて】

株式会社プリンシプルは、デジタルマーケティングの戦略立案から施策実行までをワンストップで提供するDXパートナーです。クライアントのビジネス成長を支援するために、最新のマーケティング手法と技術を活用し、最適なソリューションを提案しています。

■会社概要

会社名：株式会社プリンシプル

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-2-5 トライエッジ御茶ノ水10階

代表者：楠山 健一郎

設立 ：2011年10月20日

URL ：https://www.principle-c.com/

事業内容：

デジタルマーケティング戦略、マーケティングDXコンサルティング、Web広告、SEO、Web解析などのデジタルマーケティング支援。BIツール導入、DMP構築などデータ活用プラットフォーム構築支援、北米、アジアを中心とした海外進出支援。

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社プリンシプル マーケティング部 （担当：杉岡）

E-mail：info@principle-c.com

URL：https://www.principle-c.com/contact/