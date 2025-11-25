武田真治さんが応援隊長に就任！グアム初開催「グアムインターナショナルダンスフェスティバル」

グアム政府観光局

グアム政府観光局は、12月6日（土）・7日（日）にグアム島にて、初の国際ダンスコンテスト「グアムインターナショナルダンスフェスティバル」を開催いたします。

美しい自然と多様な文化が交わるグアムでは、近年、アート・音楽・スポーツといった「体験」を目的に訪れる旅行者が増えています。本フェスティバルもその一つとして、ダンスを通じて国や世代を超えて交流できる場をつくり、グアムならではの自然・文化・温かさに触れていただく新たなきっかけとしてスタートしました。

そして、この初開催を一層盛り上げるべく、「グアム政府観光局公認 グアムインターナショナルダンスフェスティバル応援隊」を結成しました。応援隊長には、俳優・タレントとして活躍し、グアムココロードレース公式アンバサダーも務める武田真治さんが就任します。

さらに、舞台、ドラマ、バラエティなど幅広い分野で活躍する佐竹桃華さん、パース・ナクンさん、畠中夢叶さんの3名も応援隊として参加し、イベント会場でダンサーをサポートするとともに、グアムの魅力を発信していきます。

また、グアムを訪れる皆さまには、フェスティバルの熱気とタモンの心地よい空気の中で、“グアムで過ごす特別なひととき” をぜひお楽しみいただければ幸いです。会場はいずれもタモン中心部にあり、観光の合間にも気軽にお立ち寄りいただけます。

■イベントについて

フェスティバルにはアジアを中心に複数の国から20以上のダンスチームが参加。コンテンポラリー部門とカルチュラル部門の2部門で競い、それぞれの優勝チームには5,000ドルの賞金が贈呈されます。

南国の開放的な空気の中で披露されるダンスは、ダンサーにとっても観覧者にとっても特別な時間となります。開催期間中、応援隊の4名はイベント会場での応援に加え、グアム島内の人気スポットを巡り、その魅力を紹介する映像の撮影も行います。映像は、グアム政府観光局公式YouTubeやホリプロ関連チャンネルにて順次公開予定です。

■開催概要

【グアムインターナショナルダンスフェスティバル】

2025年 12月 6日（土）10:00AM ～ 1:00PM ＠サンドキャッスル

2025年 12月 7日（日） 4:00PM ～ 8:00PM ＠タモンナイトマーケット会場ステージ

（会場は、どちらもタモン地区ホテルロード周辺に位置します）

※詳細はグアム政府観光局公式ホームページ(https://www.visitguam.jp/events/gidf-japan/)にて随時ご案内いたします。

■応援隊メンバーご紹介応援隊長 武田 真治さん

1972年生まれ、北海道札幌市出身。

高校在学時に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。ユニセックスなビジュアルで人気に。ドラマやバラエティ番組などでも人気を博し、サックスでの音楽活動でも知られ、マルチに活動している。

昨年からグアム政府観光局主催のマラソン大会（グアムココロードレース）の公式アンバサダーを務めている。

応援隊員 佐竹 桃華さん

2003年生まれ、大阪府出身。

第44回ホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞を受賞し2020年にデビュー。その後、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、『演劇【推しの子】2.5次元舞台編』などの人気作に出演し、ディズニー＆ピクサー映画『私ときどきレッサーパンダ』では主演声優を担当。特技はバレエと大食い。

応援隊員 パース・ナクンさん

1994年生まれ、オーストラリア出身。

タイの超話題ドラマ「Kinn Porche」、「My Engineer～華麗なる工学部～」などに立て続けに出演し、注目を集める。

近年の出演作にミュージカル「新テニスの王子様」、TBS「イグナイト」など。

応援隊員 畠中 夢叶さん

2005年生まれ、大阪府出身。

第46回ホリプロタレントスカウトキャラバン準グランプリ。現在は都内の大学に在学中。趣味は絵を描くこと。

特技は毛筆、硬筆。

「王様のブランチ」リポーターとしても活躍中。

■タモンナイトマーケットについて

開催日：毎週日曜日

場所：タモン地区ホテルロード沿い

内容：フードブース、工芸品、ライブエンターテインメントなど

特徴：観光客とローカルが一緒に楽しめる人気のナイトイベント

※12月7日のフェスティバル会場と同エリアのため、イベントとあわせてお楽しみいただけます。

公式Youtube情報：

- グアム政府観光局公式チャンネル：https://www.youtube.com/user/GVBJapan- ホリプロ公式チャンネル：https://www.youtube.com/user/horiprochannel

■観覧について

本イベントは屋内・屋外ステージにて実施されます。観覧に関する詳細情報は、グアム政府観光局公式ホームページにて随時更新いたします。

イベント公式サイト :https://www.visitguam.jp/events/gidf-japan/