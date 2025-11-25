【march活用で利便性も収益性もUP！】《11月27日19:00～》睡眠外来×オンライン診療の超実践的活用法～患者さまの利便性向上と医療機関のクロスセルを加速させる～無料オンラインセミナー開催！
2025年11月5日無料オンラインセミナー開催 株式会社Wrusty × 株式会社WeBridge
LINEを活用した集患と継続収益まで自動化するオールインワン医療DX「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）と、睡眠時無呼吸症候群（SAS）の
「検査・解析・治療」までを「オールインワン」でサポートしているゾーン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：アイクブッシュ・グレッグ）が、全国の医療機関を対象に、無料オンラインセミナー「睡眠外来×オンライン診療～患者さまの利便性向上と医療機関のクロスセルを加速させる～」を2025年11月27日に開催いたします。本セミナーでは、クリニック・医療機関の患者さまに対する利便性の向上を図りながら、オンライン診療や「march」を活用してクロスセルすることで収益性も高めることができる、一石二鳥の内容となっています。また、保険診療に留まらずに自由診療の展開をスムーズに行うポイントや、「march」ならではのLINEを活用した集患方法や、来院や再来院に繋げる施策についてもわかりやすく解説いたします。
MEO施策をmarchの活用で最大効率化
本セミナーでは、睡眠外来の患者さまに対する利便性向上のためのオンライン診療の活用法や、睡眠障害や睡眠時無呼吸症候群に繋げるためのクロスセルの提案や、患者さまの来院管理などのCRMの重要性などについて詳しく解説いたします。
さらに、marchの活用をすることで、MEO対策を効率的に進められるだけでなく、LINEを活用することで、来院や再来院に繋げる施策についてもわかりやすく解説いたします。
患者様のクリニック選びの基準が多様化しているなかで、どのように差別化を図り、優位性を確保すれば良いかが、わかりやすくまとまった医療法人の広報担当者や院長先生におすすめのセミナーです。
セミナーお申し込みはこちら :
https://march-cos.com/seminar/20251105/
セミナー概要
- セミナータイトル：睡眠外来×オンライン診療の超実践的活用法～患者さまの利便性向上と医療機関のクロスセルを加速させる～
- 開催日：2025年11月27日（水）19:00～20:00
- 開催方法：オンライン（Zoom）
- 参加費：無料（事前申込制）
- 対象：医療機関の理事長（院長）・事務長・運営ご担当者様
- 申込URL：https://march-cos.com/seminar/20251105/
- 主催：株式会社Wrusty
医療現場にゆとりと成果を。「march」で“つながる医療”の実現へ
「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、導入から運用、改善までを一気通貫でサポートします。
また、専任のカスタマーサクセスが、売上の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。
LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。
今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。
marchの詳細はこちら :
https://march-cos.com/
ゾーン株式会社について
目まぐるしく移り変わる世の中で、多くの方々が「睡眠への意識」を高めています。
日本には「睡眠時無呼吸症候群（SAS）」の患者様が約900万人も存在すると推定されていますが、残念ながら治療を受けているのは10％未満の状況です。※2020日本内科学会
あと9割（800万人以上）の患者様とご家族の皆様は、毎晩苦しんでいるにも関わらず、検査・治療を受けていないのが現状です。
SASの症状は見た目ではわかりにくい為、放置しておくとその後の生活に悪影響を与える可能性があります。
また、症状の１つである「鼾（いびき）」によって、家族関係にも悪影響を及ぼすことがあります。
弊社は、患者様と医療機関の皆様に、在宅検査からSAS治療までをシンプルで速やかに提供することで、利便性が高く効率のよいサポートをしております。
皆様の大切な方は、ご家族は、本当に大丈夫でしょうか？
患者様とご家族に「笑顔と健康」を…
それが私たちの願いです。
YouTubeチャンネルはこちら :
https://www.youtube.com/@sleepzone55
ゾーン株式会社／Zone K.K.
代表取締役社長：アイクブッシュ・グレッグ
本社：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第二センタービル 6階
https://zonekk.com/
株式会社Wrusty（ラスティ）について
株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。
商号：株式会社Wrusty（ラスティ）
URL：https://wrusty.co/
設立：2017年11月
本社：東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 6階
代表取締役 上田 遼
