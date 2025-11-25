¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¥°¥ëー¥×¤ÎSALES GO¡¢ÂåÉ½¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¸©¸ÐÀ¾»Ô¤Ë AIµÄ»öÏ¿À¸À®¥½¥Õ¥È¡ÖGoCoo! Meeting¡×¤òÌµ½þÄó¶¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Âç»³ ·ø»Ê¡¢°Ê²¼ ¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ)¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSALES GO³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥»ー¥ë¥¹¥´ー¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æâ»³ Íºµ±¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¸ÐÀ¾»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÅÄÆâ ¹ÀÇ·¡Ë¤ÈAIµÄ»öÏ¿À¸À®¥½¥Õ¥ÈÌµ½þ¶¡Í¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¡¦Æâ»³¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¸ÐÀ¾»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢SALES GO ¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëAIµÄ»öÏ¿À¸À®¥½¥Õ¥È¡ÖGoCoo! Meeting¡×¤ò2Ç¯´Ö¡¢½é´üÈñÍÑ¤ª¤è¤ÓÍøÍÑÎÁ¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Î¿×Â®²½¡¦ÀºÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ª¤è¤ÓDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¡¡
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ©ÅÙ¤äÀ¯ºö¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡ÖDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë/AX¡ÊAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SALES GO¤Ï´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¸þ¤±¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥»¥¥å¥¢¤ÊDX/AX¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤äÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¸ÐÀ¾»Ô¤Î¹ÔÀ¯±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AIµÄ»öÏ¿À¸À®¤Ë¤è¤ë²ñµÄÏ¿ºîÀ®¤Î¿×Â®²½¡¦ÀºÅÙ¸þ¾å¤ä¡¢Â¨»þ¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦Í×Ìó¡¦Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÔÌ±¤ä¿¦°÷¤Ø¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸ÐÀ¾»ÔÄ¹¡¡ÅÄÆâ ¹ÀÇ·¥³¥á¥ó¥È¡¡
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢ËÜ»Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æâ»³¼ÒÄ¹¤Ï¸ÐÀ¾»Ô¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò»×¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ª¼¨¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÐÀ¾»Ô¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷ÂÎÀ©¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ½þ¶¡Í¿¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖGoCoo! Meeting¡×¤Ï¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¢Í×Ìó¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿¦°÷¤Î»öÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤ä¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Î¿×Â®²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëDX¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£SALES GO ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æâ»³ Íºµ± ¥³¥á¥ó¥È¡¡
¡¡»ä¤ÏÂç³Ø¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ò¸ÐÀ¾»Ô¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È»º¶È¤¬Ë¤«¤Ê¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢GoCoo! Meeting½é¤È¤Ê¤ë´óÂ£Àè¤È¤·¤Æ¸ÐÀ¾»Ô¤Ë¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÐÀ¾»Ô½Ð¿È¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤ÎÂç¤¤Ê»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Î DX »Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¡
¡¡SALES GO¤Ï¡¢¸ÐÀ¾»Ô¤È¶¨Æ¯¤·DX¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âSALES GO¤Î±Ä¶ÈDXÎÎ°è¤Ç¤Î¶¯¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤ò·ë½¸¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¡¦ÎÎ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Þー¥ÈAIµÄ»öÏ¿¡ÖGoCoo! Meeting¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡²ñµÄ²»À¼¤ò¼«Æ°¤ÇÏ¿²»¡¦Ê¸»úµ¯¤³¤·¤·¡¢Í×ÅÀÍ×Ìó¤Þ¤Ç¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹Ô¤¦AIµÄ»öÏ¿À¸À®¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò´Þ¤à²ñµÄ¤Ç¤â¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎÇ§¼±¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÀµ³Î¤Ë½èÍý¤·¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¸å¤Î¶¦Í¡¦ÊÝÂ¸¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î GoCoo! SFA ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Salesforce¡¢HubSpot¡¢Zoho ¤Ê¤É¼çÍ× CRM/SFA ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µÄ»öÏ¿¤«¤é±Ä¶È¥Çー¥¿¤Ø¼«Æ°¤ÇÉ³¤Å¤±²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://salesgo.co.jp/gocoo-meeting
¡ÚSALES GO³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ Æâ»³ Íºµ±
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://salesgo.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ ³µÍ×¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî»ÍÃúÌÜ13-14 ¥°¥é¥¹¥¥åー¥ÖÉÊÀî8F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³ ·ø»Ê
URL ¡§https://www.broadleaf.co.jp/
¢¨Åö½é¤Î¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤«¤éÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI µÄ»öÏ¿À¸À®¥½¥Õ¥È¡ÖVeZeeta¡×¢ª¡ÖGoCoo! Meeting¡×