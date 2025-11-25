イロハサクラ、2026年度以降もFC大阪公認サポーターとして活動継続が決定

株式会社SAKURA entertainment

大阪を拠点に活動する5人組アイドルグループ「イロハサクラ」（運営会社：株式会社SAKURA entertainment）は、2026年度以降も引き続き、J3リーグ所属のプロサッカークラブ「FC大阪」の公認サポーターを務めることが決定いたしましたので、お知らせいたします。

2025/11/24 今シーズン最後のホームゲーム 明治安田J3リーグ 第37節 vs 高知ユナイテッドSCに応援参加

■ 発表イベント概要

日時: 2025年11月24日(月・祝)

会場: 東大阪市花園ラグビー場

対戦カード: 明治安田J3リーグ 第37節 FC大阪 vs 高知ユナイテッドSC

出演時間: 試合前トラックステージ

内容: パフォーマンス披露および2026年度公認サポーター続投発表

当日は、試合前のトラックステージにてイロハサクラがパフォーマンスを披露し、2026年度以降の公認サポーター続投を正式に発表させていただきます。

試合前のトラックステージイベントにてFC大阪応援チャントにもなっている「365日のエール」他3曲を披露

■ イロハサクラからのコメント

2025年2月にFC大阪の公認サポーターに就任させていただき、この1年間、東大阪市をホームタウンとするFC大阪の皆様と共に歩んでまいりました。スタジアムでサポーターの皆様と一緒に応援する時間は、私たちにとってかけがえのない宝物となっています。

2026年度も引き続き公認サポーターを務めさせていただくことになり、メンバー一同大変嬉しく思っております。来シーズンもFC大阪の魅力を多くの方々に伝えられるよう、そして地域の皆様に元気と笑顔をお届けできるよう、精一杯活動してまいります。ホームゲームでの応援はもちろん、さまざまな形でFC大阪を盛り上げてまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします！

明治安田J3リーグ 第37節 vs 高知ユナイテッドSCにてゴール裏でサポーターと共に応援

■ 2025年度の主な活動実績

・ ホームゲームでの試合前パフォーマンス

・ スタジアムハーフタイムでの出演

・ FC大阪公式SNSでの情報発信協力

・ イロハサクラ公式SNSでの情報発信協力

■ 2026年度の活動について

2026年シーズンにおいても、ホームゲームでのパフォーマンスやイベント出演を通じて、FC大阪の魅力発信と地域の活性化に貢献してまいります。詳細な活動スケジュールにつきましては、決定次第、イロハサクラおよびFC大阪の公式SNS・ウェブサイトにてお知らせいたします。

■ イロハサクラについて

「大阪を拠点に日本全国、そして世界へ羽ばたく」をコンセプトに活動する5人組女性アイドルグループ。

「～365日の花束～ あなたの毎日に感謝と応援の花束を」をテーマに掲げ、アイドルがファンに応援される存在であることはもちろん、それ以上にファンの皆様の日常に花を添え、豊かな毎日の糧となるような存在を目指して活動している。「365日の花束」というコンセプトには、メンバーそれぞれがファンの方の毎日を彩る花のような存在となり、イロハサクラを知ってもらい、曲を聴いてもらうことで皆様の日常が豊かになってほしいという想いが込められている。

楽曲・パフォーマンスの特徴は、可愛い曲からかっこいい曲まで幅広いジャンルをこなす多彩さと、曲に合わせてまるでカメレオン女優のように表現を変えるメンバーの高い表現力。年間200回以上のイベント出演実績を持ち、地域やスポーツとのコラボレーションにも積極的に取り組んでいる。FC大阪公認サポーターのほか、プロ野球独立リーグ「大阪ゼロロクブルズ」の公認アイドルとしても活動中。

公式サイト: http://irohasakura.com/

公式X(旧Twitter): @irohaskr

公式Instagram: @irohasakura.official

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社SAKURA entertainment

Email: [fukumoto@sakura-ent.com]

Tel: [06-6224-3527]

担当: 福本裕介