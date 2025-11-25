【胃腸薬に関する調査】胃腸薬利用者のうち、月1回以上利用する人は4割弱。男性若年層で比率高い。直近1年間に胃腸薬を利用した人の利用場面は、「胃もたれ」「食べすぎ」が各30％台

マイボイスコム株式会社

■胃腸薬利用者のうち、月1回以上利用する人は4割弱。男性若年層で比率高い。直近1年間に胃腸薬を利用した人の利用場面は、「胃もたれ」「食べすぎ」が各30％台、「胸やけ、胃酸の逆流」「胃痛」が各3割弱

■胃の調子が悪い時の対処法は「市販の胃腸薬を飲む」が3割強。女性では「消化の良いものを食べる」が最多

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、8回目となる『胃腸薬の利用』に関するインターネット調査を2025年10月1日～7日に実施しました。

本調査の胃腸薬は、市販されているものが対象です。処方薬は除きます。調査結果をお知らせいたします。

1. 胃腸薬の利用頻度

胃腸薬の利用者は4割弱、過去調査と比べて減少傾向です。

月に1回以上利用する人は約15％です。胃腸薬利用者に限ると4割弱、男性10～30代では各6割弱と高くなっています。

2. 胃腸薬の利用場面

直近1年間に胃腸薬を利用した人の利用場面は（複数回答）、「胃もたれ」が35.5％、「食べすぎ」が33.7％、「胸やけ、胃酸の逆流」「胃痛」が各3割弱です。

「胃痛」は女性30～40代で比率が高く、「胃もたれ」は女性高年代層でやや高くなっています。男性30代では、「食べすぎ」「飲みすぎ」が同率で上位2位です。

主に利用している銘柄別にみると、『ガスター10』では「胃痛」「胸やけ、胃酸の逆流」、『パンシロン』では「胸やけ、胃酸の逆流」「胃もたれ」が上位2位です。また、『ソルマック』では「飲みすぎ」、『スクラート』では「胃痛」の比率が高くなっています。

3. 胃腸薬選定時の重視点、情報源

直近1年間に胃腸薬を利用した人に、選定時に重視した点や情報源を聞きました。

重視点は（複数回答）、「効能・効果」が59.1％、「効き目のはやさ」「価格」「飲みやすさ」が3割前後で続きます。

主に『ガスター10』を利用している人、『ソルマック』を利用している人では、「効き目のはやさ」の比率が高くなっています。

情報源は（複数回答）、「テレビ番組・ＣＭ」が24.0％、「商品パッケージの説明」が20.9％、「販売店の店頭の情報」「家族や友人の意見」が各16%台です。

「商品パッケージの説明」は女性、「商品比較サイト」「オンラインショップの商品情報、口コミレビュー」は10・20代で比率が高くなっています。

4. 胃腸薬の購入場所

直近1年間に胃腸薬を利用した人の購入場所は（複数回答）、「ドラッグストア、薬局・薬店」が80.2％です。「オンラインショップ」は9.2％、胃腸薬の利用頻度が高いほど比率が高くなっています。

5. 胃の調子が悪い時の対処法

胃の調子が悪い時の対処法は（複数回答）、「市販の胃腸薬を飲む」が33.5％、「消化の良いものを食べる」「食事を控える」「体を休める」「寝る」「病院・診療所などの医療機関に行く」が各20％台です。

女性では「消化の良いものを食べる」が最も多く、「市販の胃腸薬を飲む」を上回ります。

「寝る」「胃やお腹をあたためる」は、女性若年層で高い傾向です。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆市販の胃腸薬についての不満・要望（全2,567件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1695_2_d8a4fda47ce82ef6ff59a31cba2e7c20.jpg?v=202511260327 ]

＜調査結果詳細＞

