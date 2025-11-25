メシカ、ケイト・モスを起用した 2025ウィンターキャンペーンを発表

メシカジャパン株式会社

メシカ（Messika）は、祝祭の歓びと絆を讃えるシネマティックなキャンペーンを通じて、2025年のホリデーシーズンを彩ります。舞台はメシカ パープルに染まるパリのアーティストのアパルトマン。そこには、創業者ヴァレリー・メシカとその家族がダイヤモンドの世界を築き上げた1970年代の自由なエレガンスが、現代的に蘇ります。本キャンペーンは、メゾン創立20周年を祝う特別な1年の締めくくりとして展開され、その軌跡を輝かしく象徴します。

あるホリデーの夜、3人のアイコンがその空間に姿を現す--その瞬間、夜が動き始めます。

本キャンペーンは、エズラ・ペトロニオ（Ezra Petronio）の構想により生まれ、オリヴァー・ハドリー・パーチ（Oliver Hadlee Pearch）のレンズを通して命を吹き込まれました。主役はケイト・モス（Kate Moss）。2020年、2021年のキャンペーンに登場し、自身の名を冠したハイジュエリーコレクションも手掛けたケイトは、ミューズ以上の存在として、メゾンの物語に深く関わってきました。いま再び、その揺るぎない存在感とともに帰ってきた彼女は、自身のリズムで自然体の輝きを放ちます。

ケイト・モス

ヴァレリー・メシカ（Valerie Messika）は次のように語っています。

「ケイトは、最初のキャンペーンからハイジュエリーのコラボレーションまで、私にとって常にインスピレーションを与えてくれる存在です。直感的なエレガンスと、恐れを知らぬ自由なスピリット。私が女性に対して抱く憧れのすべてを体現していると思います。タイムレスで、しなやかに輝き、自由であること--それがケイト。メゾン20周年という節目に彼女と再び交差できたことは、私にとって大きな意味があります」

ジョージア・パーマージョーダン・バレット

ジョージア・パーマー（Georgia Palmer）は、静寂に動きをもたらします。モデルでありDJとしても活躍する彼女は、ジェンダーの枠を超えた現代的なエレガンスを体現。感性のままに、流れるように舞い、今という時間のリズムを刻みます。ジョーダン・バレット（Jordan Barrett）は、エネルギーを絆へと昇華させる存在。彼のカリスマ性は、空間に温もりと繋がりをもたらし、エレガンスを“ともに在ること”へと変容させます。三人には共通の物語があります。いずれも14歳で見いだされ、同世代の象徴的存在としてそれぞれの道を歩んできました。そして今、友情と連帯の中でこの祝祭を共にします。

ケイト・モスは、《ムーヴ リンク》のネックレスとブレスレットをまとい、冬の集いの温もりを思わせる光を放ちます。《D-ヴァイブス》のイヤリングとポンポンモチーフのネックレスは、クリスマスツリーの煌めきを思わせ、《ムーヴ ノア》のブレスレットは彫刻的なゴールドと雪のようにセットされたダイヤモンドが、夜のリズムとともに肌の上を滑ります。また、ジョージアは《インペリアル ムーヴ》を纏い、雪のような静けさで輝きました。ジョーダンはシーンに力強さと均衡をもたらし、3人の存在がひとつの物語を完成させます。

また、20周年を祝福するビジュアルを彩るのは、パープルのバルーン。軽やかさと遊び心の象徴です。スティルライフでは、レジン製のバルーンの上にジュエリーが置かれ、光と反射が織りなす幻想的な静寂を描き出します。また、Space Dawg Studioによる2Dアニメーションでは、バルーンがジュエリーへと変化する幻想世界を表現。季節の魔法をユーモラスかつ詩的に描きます。アイコニックな”ムーヴ”モチーフが光のリボンのようにあしらわれたパープルの「ジュエルケーキ」も登場し、メゾンの創造性と喜びの20年を祝福します。

ヴァレリー・メシカは次のように語っています。

「このキャンペーンは、20年の道のりを振り返る感謝の瞬間です。メシカを導いてきた光とエネルギー、そして感情を祝福しています」

メシカについて

2005年にヴァレリー・メシカが創業したパリ発ダイヤモンドジュエリーメゾン、

メシカ（MESSIKA）。

ダイヤモンド商の家に育った彼女は、伝統的なダイヤモンドジュエリーを革新し、卓越した技術と比類のない品質とともに、ファッショナブルでコンテンポラリーなデザインを提案。世界中のセレブリティにも愛され、パリ ファッションウィーク中にハイジュエリーのランウェイショーを開催するなど、

常に進化と挑戦を続けています。

2020年に日本へ上陸後、現在は国内に直営店7店舗を展開しています。