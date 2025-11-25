Svelte ¡ß Tailwind CSS¤Î¡ÖRabee UI¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ø¥Ã¥Àー¡¦¥µ¥¤¥É¥Ðー¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒRabee¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾å¾¾Í¦´î¡Ë¤Ï¡¢Svelte ¡ß Tailwind CSS¤ÎUI¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È½¸¡ÖRabee UI¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥Àー¡¦¥µ¥¤¥É¥Ðー¤Î2¼ïÎà¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò´Þ¤àUI¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È4¤Ä¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿4¼ïÎà¤â´Þ¤àÁ´38¼ïÎà¤ÎRabee UI¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ï¡¢¸ø¼°¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Rabee UI ¸ø¼°¥É¥¥å¥á¥ó¥È :
https://rabeeui.com/docs/components
¢£ Rabee UI¤È¤Ï
Rabee UI¤È¤Ï¡¢Svelte¤ÈTailwind CSS¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿UI¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È½¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î¼ï¡×¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¤´¤È¤Ë¿§¤ä¥Õ¥©¥ó¥È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾®¤µ¤¤¥³¥¹¥È¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Rabee UI¤ÎÆÃÄ§
¡¦Svelte ¡ß Tailwind CSS¤Ç½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë
¡¦¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¥³¥Ôー¡õ¥Úー¥¹¥È¤·¤ÆÆ³Æþ¤Ç¤¤ë
¡¦¥Àー¥¯¥âー¥É¡¦¥é¥¤¥È¥âー¥É¤ËÂÐ±þ
¡¦ÆüËÜ¸ìÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¥³ー¥É¤È°ìÃ×¤·¤¿Figma¥Çー¥¿¤â¸ø³«Ãæ
Figma¥Çー¥¿¤ÇÄó¶¡Ãæ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥³ー¥É¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½
¢£ ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ÈÍÑÎã¡Ö¥µ¥ó¥×¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì
º£²ó½é¤á¤Æ¡¢Ê£¿ô¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ÈÍÑÎã¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥×¥ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«ºÑ¤ß¤ÎInput¡¢Button¡¢GlobalNavigation¤È¤¤¤Ã¤¿Rabee UI¤òÍøÍÑ¤·¡¢Header¤ÈSidebar¤Î2¼ï¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¤Î°ìÉô¤Ï¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¡£1¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ÇPC¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëÁÐÊý¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Header(https://rabeeui.com/docs/samples/header)
- Sidebar(https://rabeeui.com/docs/samples/sidebar)
¥µ¥ó¥×¥ë / Header¡Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥ÖÂÐ±þ¡Ë
¥µ¥ó¥×¥ë / Sidebar
¢£ ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È2¼ïÎà¤â¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°Ê²¼2¤Ä¤Î¿·¤¿¤ÊUI¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤âÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âWeb¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Úー¥¸¹½ÃÛ¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ñー¥Ä¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- Stepper(https://rabeeui.com/docs/components/stepper)
- Popover(https://rabeeui.com/docs/components/popover)
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Rabee UI¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëUI¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¼ÂÌ³¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È½¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î´ðÈ×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Rabee UI¤ÎºÇ¿·¾ðÊó
Rabee UI¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Rabee UI ¸ø¼°¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥È
https://rabeeui.com/docs
Rabee UI Figma
https://www.figma.com/community/file/1479376628733075423
Rabee UI Discord¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
https://discord.com/invite/VjtgZ4dkQa
±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRabee
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§¾å¾¾Í¦´î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£³ÃúÌÜ£²£¶－£²£°¡¡´ØÅÅÉÔÆ°»º½ÂÃ«¥Ó¥ë£±£°F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼õÂ÷³«È¯¡¦¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦±¿ÍÑ
https://rabee.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒRabee¤Ï¡¢¼õÂ÷³«È¯¤È¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊWeb³«È¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£