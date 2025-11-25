『スマート・マテリアルの体系・フレームワーク／市場・開発・商用化・産業応用』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年11月26日、『スマート・マテリアルの体系・フレームワーク／市場・開発・商用化・産業応用』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

本白書は、スマート・マテリアルの体系的フレームワークから商用化・産業応用までを包括的に解説した、次世代材料技術分野における最新の総合レポートである。153章の圧倒的な情報量により、スマート・マテリアル領域を包括的に網羅している。2030年に向けて32兆円規模への成長が予測される次世代高機能材料市場において、AI・マテリアルズ・インフォマティクスとの融合による材料開発の革新、自己修復材料やリグニン由来材料などの実用化動向、3D/4Dプリンティング技術の産業展開、スピントロニクス材料の先端技術動向まで、153章にわたる詳細な技術・市場・投資分析を提供する。

本白書は、生成AI型材料設計システム、マルチエージェントAIプラットフォーム、実験室向けAI・ロボット統合システムなど、デジタル技術と材料科学の融合領域における最新動向を網羅し、さらにEU規制（CSRD、CRMA）対応を含むコンプライアンス戦略、投資・M&A動向、標準化イニシアティブまで、事業化に必要な実務情報を体系的に整理している。

各技術領域について、先端技術動向→研究開発動向→産業応用→市場動向→投資動向→今後の展開→課題→標準化→関与組織、という一貫した分析フレームワークを採用しており、迅速な情報検索と戦略的意思決定を支援する。

■ 利用シーン（例）

▼技術戦略立案

新規材料技術の導入可能性評価、R&D投資優先順位の策定、技術ロードマップの策定において、153の技術領域にわたる先端動向・研究開発動向・産業応用事例を活用できる。特にAI材料設計、自己修復材料、リグニン由来材料、3D/4Dプリンティングなどの成長分野における技術選択の判断材料として有用である。

▼市場参入・投資判断

セグメント別市場規模予測、地域別動向、成長ドライバー分析、投資動向・資金調達状況、スタートアップ企業動向など、定量・定性両面からの市場分析情報を提供し、新規事業開発、M&A、VC投資、アライアンス戦略の策定を支援する。

▼規制対応・コンプライアンス

EU CSRD（企業サステナビリティ報告指令）やCRMA（重要原材料法）などの最新規制動向、材料カテゴリー別の規制枠組み、日本企業のEU進出時の実務的対応策を解説し、グローバル展開における法規制リスクの評価と対応戦略の構築に活用できる。

▼競合分析・ベンチマーキング

主要企業の技術開発動向、大学・研究機関の取り組み、スタートアップ企業のイノベーション事例、業界団体・学会の活動状況など、エコシステム全体を俯瞰した競合情報を提供し、自社のポジショニングと差別化戦略の策定を支援する。

▼顧客・パートナー向け提案

技術コンサルティング、ソリューション提案、共同研究開発の提案資料作成において、信頼性の高いデータと包括的な市場分析、具体的な産業応用事例を引用することで、提案の説得力を高めることができる。

■ 推奨読者

▼産業界

・ 化学・素材メーカーの経営企画、R&D戦略、事業開発担当者

・ 自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医療機器メーカーの材料調達・技術開発部門

・ プラントエンジニアリング、建設業における新材料導入検討担当者

・ VC、プライベートエクイティファンドのマテリアル分野投資担当者

▼金融・投資

・ 機関投資家、ファンドマネージャーのマテリアルテック分野アナリスト

・ 事業会社のM&A、戦略投資、新規事業開発担当者

・ 政府系金融機関、地方銀行の産業調査・融資審査担当者

▼公共・アカデミア

・ 経済産業省、文部科学省、環境省等の政策立案担当者

・ NEDO、JST等の公的研究機関のプロジェクトマネージャー

・ 大学・研究機関の材料科学、化学工学分野の研究者および産学連携担当者

・ 業界団体、学会の事務局および政策委員会メンバー

▼コンサルティング・シンクタンク

・ 戦略コンサルティングファームのマテリアル・化学産業担当コンサルタント

・ テクノロジーコンサルティング、イノベーション支援サービス提供者

・ 市場調査会社、シンクタンクのアナリスト・リサーチャー

［以上］

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

スマート・マテリアルの体系・フレームワーク／市場・開発・商用化・産業応用 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=189506516

スマート・マテリアルの体系・フレームワーク／市場・開発・商用化・産業応用 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=189506527

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2025年11月26日

