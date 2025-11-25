ZEROBASEONEのジウン、ハオ、 リッキー、ゴヌクの4人が『ヌメロ・トウキョウ』のカバーに初登場。Hirotakaのジュエリーを纏って

株式会社扶桑社

デビューから6作連続でミリオンセラーを達成し、世界中にファンをもつK-POPの9人組グループZEROBASEONE。個々の輝きを放つキム・ジウン、ジャン・ハオ、リッキー、パク・ゴヌクの4人が、ヒロタカのジュエリーを纏って、11月28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』2026年1・2月合併号の特装版カバーと中面に初登場する。

『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』2026年1・2月合併号特装版カバー

自然界の色彩にインスパイアされたミニマルでモードなデザインが人気の、NY発のジャパンジュエリーブランド〈ヒロタカ〉。全10pの誌面では、4人それぞれが自ら組み合わせてカスタマイズしたピアスをはじめ、イヤーカフ、ネックレスなどをファッショナブルに着けたビジュアルと、インタビューも掲載する。

右から：リッキー、パク・ゴヌク右から：キム・ジウン、ジャン・ハオ

さらに、4人が〈Hirotaka 表参道ヒルズ店〉に来店して撮影した、ショップクルーズ動画も公開予定。ロマンティックなセリフを囁いたり、メンバー同士でジュエリーを選び合ったり、まるで4人と一緒の空間にいるような気分になれる動画は必見。

（Numero TOKYO公式YouTube：www.youtube.com/user/numerotokyoofficial(https://www.youtube.com/user/numerotokyoofficial)）

4人のコメント（動画より）：

Hirotakaのことを知れば知るほど、なんて素敵なジュエリーブランドなんだろうと感じています（キム・ジウン）

メンバー同士でジュエリーを選んでプレゼントしたり、すごくいい思い出になりました（ジャン・ハオ）

きれいなジュエリーをたくさん見ることができて、目が癒やされました（リッキー）

ジュエリーがどれも素敵で、きっとお気に入りのジュエリーに出会っていただけると思います（パク・ゴヌク）

ジュエリー好きという4人の魅力がたっぷり詰まった、誌面と動画をどうぞお見逃しなく。

【書誌情報】

『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年1・2月号特装版（増刊）

・発売日：2025年11月28日（金）

※地域によって発売日が異なります

・定価：890円（税込）

※内容は通常版と同じです

・判型：A4変型判・並製無線

・発売元：株式会社 扶桑社

【購入サイト】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXM3VQK1

■本誌に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝部 PR担当 senden@fusosha.co.jp