エルメで売上UP！LINE公式アカウント集客＆運用セミナー開催

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年10月28日（火）に「LINE集客＆代理店説明会」をオンラインで開催しました。

本説明会では、LINE公式アカウントを活用した顧客との関係構築法や、拡張ツール「L Message（エルメ）」による自動化の仕組みが紹介されました。

■信頼関係をベースにした“売らない集客”

セミナー前半では、LINEを活用した「顧客との信頼関係づくり」に焦点が当てられました。

「人は“信頼できる人・企業”から購入する」という心理原則をもとに、LINEを通じて“売り込まずに選ばれる関係”を構築することの重要性が強調されました。

続いて、顧客との接点を「来店前・来店後・フォローアップ」という3段階で設計し、以下のような具体策が紹介されました。

- 来店前：あいさつメッセージや自己紹介動画で「安心感」を与える- 来店後：アンケートやお礼メッセージで「信頼」を深める- フォローアップ：リピート特典や定期配信で「つながり」を継続する特に注目されたのは、LINE公式アカウントのリッチメニューや自動配信機能を活用し、店舗や事業ごとに最適化された“関係構築シナリオ”を作成できる点です。「1対1の信頼を、1対多数でも再現できることがLINEの強み」と説明されました。また、実際の導入事例としては、次のような成果が共有されました。- 美容院：来店翌日に送る自動フォローメッセージと、次回予約導線の設置によってリピート率が約2倍に向上。- 学習塾：退会者や体験参加者への再配信シナリオを構築し、休眠顧客の再登録率が約3倍に増加。

整体院やエステ：予約リマインダーの自動送信により無断キャンセル率を半減。

このように、「売り込む」よりも「関係を築く」ことを重視したLINE活用が、業種を問わず成果を上げていることが共有されました。

■副業・フリーランスとしての新しい働き方

セミナー後半では、「LINE制作を仕事にする」という新しい働き方に焦点が当てられました。

L Messageを活用することで、デザインやプログラミングの専門知識がなくても、LINE公式アカウントの制作代行や運用サポートを提供できる点が紹介されました。

また、株式会社ミショナが運営する代理店制度についても説明があり、L Messageの導入や運用支援を行うことで、継続的な月額収益を得られる仕組みがあることが説明されました。

▼セミナーで紹介された収益モデルのイメージ

- 副業型モデル本業を続けながら、空き時間で店舗や事業者のLINE制作・運用をサポート。毎月5万円前後の安定収入を得る形が紹介されました。- 既存クライアントのアップセル型モデルすでに取引のあるクライアントに対して、「LINE公式アカウント＋L Messageによる集客・自動化支援」を追加提案し、契約単価アップやリピート率向上につなげる方法が解説されました。

こうした事例を通じて、「未経験からでも始めやすく、仕組みづくりによって継続的な収益を生み出せる働き方」として、LINE制作の可能性が示されました。

■成果事例：オンラインスクールで売上10倍

L Messageを導入したオンラインスクールが売上を10倍に伸ばした成功事例も共有されました。

成功の要因として挙げられたのは、次の3点です。

- 体験申込から契約までの自動化：シナリオ配信や自動応答による24時間対応- セグメント配信の最適化：受講目的や学習段階に応じた情報提供- データ分析による継続改善：反応率を可視化し、継続的に施策・改善を実施

こうした具体的な数値が紹介されたことで、参加者からは「LINE活用が想像以上にビジネスを変える可能性を感じた」との声が多く寄せられました。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが提供するLINE公式アカウント拡張ツールです。

主な機能は以下の通りです。

- メッセージ配信- フォーム作成- 予約受付・管理- 商品販売・決済- データ分析

これにより、事業者は顧客対応から集客・売上管理までをLINE上で一元化でき、効率的なマーケティング活動が可能となります。

