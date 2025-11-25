【ジョルジオ アルマーニ】 2025秋冬 ジョルジオ アルマーニ ネーヴェ コレクション

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社(C) Lukas Wassmann

1995年に初めて発表されたジョルジオ アルマーニ ネーヴェは、冬の休日を山で過ごすためのワードローブが揃うラグジュアリーでスポーティなコレクション。上質な素材と本質的なライン、ジョルジオ アルマーニブランドのアイデンティティを映し出す時代を超えた洗練さの中に、エレガンスと機能性が調和した純粋なスタイルが特徴です。

2025秋冬シーズンは、テクニカルファブリックに、カシミヤや毛足の長いシアリングの包み込むような心地よい温かな質感組み合わせることで、パフォーマンスと快適さを追求しています。

(C) Lukas Wassmann

ウィメンズでは、トーナルカラーのテクニカルシルクを使用したジャンプスーツやピーコート、カシミヤフリースのブルゾン、ポンチョ、ロング丈およびスリークォーター丈のコート、シープスキンのジレを展開。ニットウェアは、薄手から厚手まで幅広くバリエーションがあり、アウターウエアの代わりとしても提案できる実用性を備えています。カラーパレットは、ベージュ、キャメル、ダークブルーやグレーに加え、アイスブルーがアクセントとして加わります。

(C) Lukas Wassmann

メンズは、シャープでスポーティなエレガンスを反映したラインナップ。メタリック素材のスキースーツ、ダウンジャケット、毛足の長いシアリングのブルゾンやコート、リフレクティブディテールを取り入れた撥水性のジャンプスーツやトラウザーが揃います。ざっくりとしたプルオーバーは豊かな質感を加え、グレーとブラックを中心とした落ち着いたカラーパレットで構成されています。

ジョルジオ アルマーニ ネーヴェ コレクションは、ハット、バラクラバ、マフラー、グローブ、ブーツ、シープスキンバッグ等のアクセサリーも充実しており、マウンテンリゾートでの装いをトータルでお楽しみいただけます。

【特設リンク ジョルジオ アルマーニ ネーヴェ コレクション】

https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/experience/giorgio-armani-neve/(https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/experience/giorgio-armani-neve/)

ウィメンズリンク

https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/woman/highlights/giorgio-armani-neve/

メンズリンク

https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/man/highlights/giorgio-armani-neve/

【ジョルジオ アルマーニとは】

1975年に、デザイナー ジョルジオ・アルマーニによってミラノで誕生したブランド。

ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案しつ続けています。現在、ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070