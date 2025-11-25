高知県の市役所で初！設置型ベビーケアルーム「mamaro」を「室戸市役所本庁舎」に設置しました！

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介）は完全個室型のベビーケアルーム「mamaro(TM)」を、新たに「2025年11月21日(金)」より「室戸市役所本庁舎」に設置しました。

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://trim-inc.com/products/mamaro/

■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/