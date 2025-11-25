「イノベイシア恵比寿」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、新ブランド「INNOVACIA」（イノベイシア）の第1号物件となる新築分譲マンション「イノベイシア恵比寿」の一般分譲を、2025年11月25日（火）より開始いたしましたので、お知らせいたします。





※画像はイメージです





株式会社オープンハウスグループ「イノベイシア恵比寿」

「イノベイシア恵比寿」は、山手線と埼京線が乗り入れるJR「恵比寿」駅から徒歩9分、「目黒」駅から徒歩11分の場所に位置し、トータル2駅7路線が利用可能。都心の主要都市から横浜方面まで繋がるスムーズなアクセスを縦横無尽に駆使できます。また、羽田空港・成田空港直結のリムジンバスは毎日運行しており、徒歩6分で利用が可能。乗り換えすることなく空の玄関口へ辿り着くため、キャリーバッグを持ちながらのアクセスも快適です。

周辺施設には、「恵比寿ガーデンプレイス」や「アトレ恵比寿」などのショッピングスポットはもちろん、三つ星レストランをはじめ、カフェ、Barといった飲食店も充実。また、少し足を伸ばせば「目黒」「中目黒」「代官山」「渋谷」なども生活圏に。都心ライフを謳歌するワンランク上の暮らしを叶えます。

また、暮らしのクオリティを高める先進的かつ機能的な設備・仕様を完備。間取りは、ゆとりのある2LDK～3LDKのプランバリエーションをご用意いたしました。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/ivcebisu/(https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/ivcebisu/)

共用部設計に関して

INNOVACIAの第1号物件となる「イノベイシア恵比寿」。その共用部デザインを手掛けたのは、日本、フランス、イギリス、台湾、オランダを拠点に国や文化の境界を越えたプロジェクトを手がける、デザイナー・柳原照弘氏。

柳原照弘 / Teruhiro Yanagihara Studio

Teruhiro Yanagihara Studio主宰。プロダクトデザイン、インテリアデザイン、ブランドのクリエイティブディレクション、アートディレクションなど包括的な提案を行う。神戸と仏アルルにスタジオ兼ギャラリースペースVagueを構え、日本、フランス、イギリス、台湾、オランダを拠点に国や文化の境界を越えたプロジェクトを手がける。

柳原氏のコメント：

ターゲットは「これからも駆け上がる人たち」。まだまだ先を目指すアクティブな方がわくわくする空間を目指しました。例えば、朝早くて夜遅い方もいることを考え、入ると特別な空気感に変わるように設計しています。夜に帰ってきたときは、下を向いてエレベーターに向かうのではなく、ラグジュアリーで豊かな空間に包まれ、ほっとできるように。一方で、朝に外出するときは、暗い場所から徐々に明るくなり活力が出るような空間にしています。

（インタビュー記事はこちら：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/ivc-interview/ebisu1/）

※エントランスホール完成予想CG※ラウンジ完成予想CG

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/851_1_8646d432d49206d93fe23a61f94f4d6c.jpg?v=202511251057 ]

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

※2024年11月、当社マンション事業部から「革新-INNOVATION-」をテーマとする２つの新しいマンションブランドが誕生いたしました。

新ブランドについてのお知らせはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000652.000024241.html

INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業