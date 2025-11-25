2027年「就職人気企業ランキング」、トップは8年連続伊藤忠商事。３位に「鬼滅」「国宝」の東宝がランクイン。ANA、JALなど旅行業界もインバウンド需要を受けて人気復調！

株式会社学情

【TOPICS】

（１） トップは８年連続、伊藤忠商事

（２） 「鬼滅」「国宝」の東宝が３位にランクイン

（３） 「ニンテンドースイッチ２」が好調の任天堂を筆頭にエンターテインメント業界の人気も継続

（４） インバウンド需要が後押し。JTBグループなどの旅行・運輸業界も人気

（５） 金融系も底堅い人気、株高報道の影響か。トランプ関税で自動車系は下落

（１）トップは８年連続、伊藤忠商事

総合ランキングトップに８年連続で伊藤忠商事がランクイン。2001年以降、過去最長の連続トップ記録を更新しました。非資源分野を主力としつつ、システム開発を手掛ける子会社などが伸び、2024年度の純利益では過去最高益を記録。アパレルやコンビニ大手のファミリーマートを軸にした生活消費分野など、一般消費者に近い存在であることも人気の要因となっています。また、午後８時以降の残業を原則禁止する「朝型勤務」の時間に、学生が複数の現場社員から話を聞ける「集団社員訪問」など、就活生に寄り添った取り組みや、その広報を強化したことで人気を集めています。

（２）「鬼滅」「国宝」の東宝が３位にランクイン

前回５位だった東宝が３位にランクアップ。女性ランキングでは１位（前回４位）に入りました。今年の興行収入ランキングでトップを走る「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」、「国宝」など多数の人気作品で、2025年度は最高益を見込み、人気につながっています。

（３）「ニンテンドースイッチ２」が好調の任天堂を筆頭にエンターテインメント業界の人気も継続

4位にランクインした任天堂のほか、集英社（7位）は「鬼滅の刃」や「呪術廻戦」など人気コンテンツを抱え、KADOKAWA（9位）はソニーと提携して強化するIP（知的財産）戦略が注目されています。サイバーエージェント（36位）も、ゲームや映像制作事業が好調であり、強いコンテンツをもつエンターテインメント系企業は、引き続き強い人気です。

（４）インバウンド需要が後押し。JTBグループなどの旅行・運輸業界も人気

今回、大きく順位を上げたのが８位のJTBグループ（前回19位）です。インバウンド需要の復調で2024年度の売上は２期連続で１兆円超。また、運輸業界ではANAホールディングス（14位）は過去最高の売上高を記録し、JAL（日本航空）（26位）も増収の結果となりました。

（５）金融系も底堅い人気、株高報道の影響か。トランプ関税で自動車系は下落

金融系企業の人気も上昇しました。三菱UFJ銀行が33位（前回58位）、三井住友銀行が52位（前回77位）、りそなグループが63位（前回105位）となったほか、野村證券（83位）、大和証券グループ（91位）といった証券系、三井住友海上火災保険、第一生命保険などの生保・損保系もランクイン。背景にはマイナス金利政策の終了や、連日の株高報道の影響が考えられます。一方で、完成車メーカーとしては唯一ランクインしたトヨタ自動車が42位（前回25位）、自動車部品メーカー最大手のデンソーは199位（前回140位）となりました。トランプ政権による関税政策で減益の自動車業界はランクダウンの結果となりました。

■調査概要

・調査期間：2025年3月1日～2025年10月31日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：2027年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生

・有効回答数：15,492件

・調査方法：

（１）Ｒｅ就活キャンパス登録学生へメールにて告知。Web上の入力フォームによる回収

（２）弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収

・回答方法：選択式（最大5社）

