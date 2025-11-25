恋愛占いは当たるの？恋愛占いを信じる人の割合や体験談をアンケート調査！

株式会社アイベック

恋愛に悩んだとき、解決策のひとつとして、占いを思い浮かべる人は多いでしょう。

しかし、占いを信じきれず、試さずに終わってしまうケースも少なくないはずです。

では、実際に「当たった！」と感じた人はどのくらいいるのでしょうか。

今回の記事では、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/ ）にて、成人男女200人を対象に、「恋愛占い」に関するアンケート調査を実施しました。

恋愛占いをしたことがある人の割合や、「当たった」「外れた」と感じた人のリアルな体験談を紹介します。

恋に悩んでいるのなら、ぜひ参考にしてみてください！

引用元：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/romance-investigation/

※1：2024年6月時点

1.恋愛占いをしたことがある男性は約6割・女性は約9割

成人男女200人に、恋愛占いをしたことがあるか尋ねたところ、「はい」と回答した男性は約6割、女性は約9割でした。

この結果から、恋愛占いは女性にとって非常に身近なものであることがわかります。

男性は女性と比べると少ないものの、半数以上の人が経験しているため、性別を超えて広く浸透している様子がうかがえるでしょう。

男女の利用経験に差が生まれたのは、思考の違いが影響していると考えられます。

一般的に、男性は論理的な思考を重視し、女性は直感や感覚を重視する傾向があります。

占いは科学的根拠の裏付けがないため、論理的に考える男性は関心が薄くなりやすいのかもしれません。

2.恋愛占いを信じる男性は約4割・女性は約5割

成人男女200人に、恋愛占いを信じるか尋ねたところ、「はい」と回答した男性は約4割、女性は約5割という結果になりました。

恋愛占いをしたことがある人が多い一方で、実際に結果を信じている割合は男女ともに低下しています。

とくに女性は約9割が恋愛占いを経験しているものの、信じるのは約5割にとどまりました。

このことから、結果を真剣に受け止めている人がいる一方で、不安を和らげるためや話題づくりとして気軽に楽しんでいる人も少なくないことがうかがえます。

また、信じる割合の男女差が小さいことから、占いに対する姿勢は性別より個人の価値観で左右されるといえるでしょう。

3.恋愛占いにお金をかける女性は男性よりかなり多い

恋愛占いをしたことがある成人男女に、「無料占い」と「有料占い」どちらを利用したか尋ねました。

その結果、有料占いを利用した割合は、男性が約3割、女性が約7割でした。

お金をかける女性が男性の2倍以上であることから、占いの活用方法に性別による違いが見られます。

女性は占いをエンタメとしてだけでなく、恋愛のヒントとして楽しむ人が多いようです。

一方で、男性は無料占いを中心に、気軽に試す姿勢がうかがえます。

物事を論理的に考えるタイプほど、占いを娯楽として捉える傾向があるといえるでしょう。

4.恋愛占い人気ランキング

恋愛占いをしたことがある成人男女に、どのような方法を試したか尋ねたところ、最も多かったのは「誕生日占い」でした。

次いで、「タロット」「姓名判断」「手相占い」「血液型占い」が続きます。

これら上位の占いは、Webサイトやアプリ、書籍などを通して手軽に結果を調べられるのが特徴です。

身近でアクセスしやすい点が、多くの人に支持される理由といえるでしょう。

ここからは、アンケート結果をもとに、人気がある上位5つの占いを紹介します。



4-1.【1位】誕生日占い

誕生日占いは、生年月日をもとにその人の性格や運命、恋愛傾向などを導き出すものです。

自分と気になる相手の誕生日を照らし合わせて、2人の相性を占うこともできます。

誕生日は、その人の本質や運命を示す重要な手がかりとされており、生年月日をベースにする占術は数多く存在します。

たとえば、ホロスコープ（西洋占星術）を用いる誕生日占いでは、生年月日や出生時間、出生地から、自身の性格や相性などを知ることが可能です。

気になる人がいるなら、占いに必要な情報をさりげなく聞いてみるといいかもしれません。



4-2.【2位】タロット占い

タロット占いは、絵柄や数字が描かれた78枚のカードを使う占いです。

大きなテーマを示す「大アルカナ」が22枚、具体的な内容を示す「小アルカナ」の56枚で構成されており、それぞれのカードには基本的な意味があります。

カードをシャッフルしたあとに並べ、その位置や向き、種類から運勢を読み取ります。

恋愛や仕事、日常の小さな悩みまで、幅広いテーマを占えるのが特徴です。

「気になる人の気持ちを知りたい」「好きな人と仲良くなるためのアドバイスがほしい」といったときにもぴったりでしょう。



4-3.【3位】姓名判断

姓名判断は、名前の字画数と音の響きから、その人の性格や運勢を判断する占いです。

姓名の字画数から算出する五格（総格・天格・人格・地格・外格）が、鑑定の基礎となります。

赤ちゃんの名づけや芸名を考えるとき、結婚して苗字が変わるときに活用することが多いでしょう。

また、自分と気になる人の五格の関係性を見ることで、2人の相性も占えます。

相性診断をしたいときは、相手のフルネームを確認してみてください。



4-4.【4位】手相占い

手相占いは、手のひらに刻まれた線や形から、その人の性格や運勢、未来の傾向を読み取る占いです。

鑑定に用いられる線は生命線や知能線、運命線など数多くありますが、恋愛占いでとくに注目したいのは感情線です。

感情線は恋愛傾向や心の変化が表れる線であり、長さや角度が似ている相手とは相性がいいといわれています。

気になる人との相性を占いたいときは、ぜひチェックしてみましょう。

また、手相は心身の状態を反映するとされており、ときが経つと変化する場合があります。

そのため、定期的に確認するのがおすすめです。



4-5.【5位】血液型占い

血液型占いは、その人の血液型（A型・B型・O型・AB型）をもとに、性格や運勢を読み解く占いです。

とくに自己理解を深めるためや、相手の特性を知るために活用する人が多いでしょう。

日本や韓国で人気が高く、日常会話のトークテーマとして気軽に楽しめるのが魅力です。

血液型の組み合わせから、気になる相手との相性を占うこともできます。

デート中に試すときは、好きな人の長所を伝えてあげると会話がより盛り上がるでしょう。

5.恋愛占いはどんなときにするの？

恋愛占いをしたことがある成人男女に、「どのようなときに恋愛占いをしましたか？」と尋ねたところ、以下のような回答が寄せられました。

付き合いたいと思った人に告白しようか悩んでいたとき（男性）

片思いをしていたとき、その相手との相性を占った（男性）

恋人と大喧嘩して仲直りできず、どうすればいいかわからなくなったとき（男性）

好きな人にどういうアプローチをしたら付き合えるか悩んだとき（女性）

片思いの相手がいて、その人との相性がどうなのか気になったとき（女性）

恋人が自分に冷めているのではないかと思ったとき（女性）

回答を見てみると、相手の気持ちや相性を知りたいとき、今後の行動を決めたいときに利用していることがわかります。

とくに、片思い中やパートナーと喧嘩したときは、誰もが悩みを抱えやすいものです。

恋愛占いをすることで、一歩踏み出す勇気が持てたり、不安が解消できたりするため、活用する人が多いのかもしれません。

6.恋愛占いが当たる確率は「約50％」

恋愛占いをしたことがある成人男女に、診断結果は当たっていたと思うか尋ねたところ、半数以上が「はい」と回答しました。

男女差はほとんど見られず、多くの人が占いの結果に納得しているようです。

では、どのような場面でそう感じたのでしょうか。

最後に、恋愛占いが当たった人・外れた人、それぞれの具体的な体験談を紹介します。



6-1.恋愛占いが当たった人の体験談

「彼女との相性が悪い」という結果が出て、確かに喧嘩が多かったです。（男性）

「好きな女性と運勢的に相性がいい」と言われ告白したところ、即OKしてもらえて楽しく交際を続けることができました。（男性）

「イルカのキーホルダーで恋愛運が上がる」と書いてあったので、それを身につけて好きな人に話しかけてみたら連絡先交換ができました。（女性）

「付き合っても長続きしない」と言われて、本当にすぐに別れました。（女性）

恋愛占いが当たった人の体験談を見ると、結果どおりのことが現実に起きたときに「当たった」と感じるケースが多いようです。

とくにポジティブな結果は、安心感や自信につながり、前向きな行動を後押しします。

その影響から、物事がいい方向へと進むことがあるでしょう。

一方で、ネガティブな結果は、トラブルが起きた際に「やっぱりそうだった」と納得する材料になるものです。

このように、診断結果に近い出来事を経験すると、「当たった」と感じやすくなるのでしょう。



6-2.恋愛占いが外れた人の体験談

好きな人へのアプローチ法を提示されましたが、その通りにチャレンジしてもダメでした。（男性）

「外国人との相性が悪い」と言われましたが、今でも仲良く付き合えているので、恋愛占いは外れていたと思います。（男性）

「恋愛がうまくいく」と書かれていても、大体外れています。（女性）

とある時期に「爽やかな男性と知り合う」と言われましたが、誰とも会うことなく過ぎたので占いが外れました。（女性）

恋愛占いが外れた人の体験談を見ると、新しい出会いや恋愛の進展といったポジティブな結果が出たものの、期待通りの展開にならなかった人が多いようです。

また、相性が悪いというネガティブな結果が出たにもかかわらず、実際には良好な関係を築けているという回答も見られました。

「占いは外れることもある」と考えておくと、望ましくない結果が出ても気持ちを保てるでしょう。

7.恋愛占いの結果は参考程度にするのが吉！

恋愛占いは、行動のヒントを得たり、不安を和らげたりするのに役立ちます。

しかし、占いに頼りすぎるのは、おすすめできません。

占いに依存すれば、診断結果に一喜一憂し、自分で決断できなくなることがあるからです。

占いの結果はあくまで参考程度にとどめ、選択肢のひとつとして受け止めるといいでしょう。

どんな状況でも前向きな気持ちで行動することが、よりよい未来につながるものです。

本記事で紹介したアンケート結果や情報を参考に、恋愛占いを上手に取り入れてみてくださいね。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男性・成人女性

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年9月22日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/romance-investigation/

