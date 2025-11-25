暗号資産販売所「Coin Estate」、８銘柄同時取扱い開始！対象銘柄を５万円以上購入された方に、もれなく7,500円相当の暗号資産交換ポイント（FJポイント）プレゼント

FINX JCrypto株式会社

FINX JCrypto株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：陳 海騰・以下「FINX JCrypto」）は、本日より暗号資産販売所「Coin Estate」において、ビルドアンドビルド(BNB)、ソラナ(SOL)、ドージコイン(DOGE)、ポリゴン(POL)、トロン(TRX)、カルダノ(ADA)、アバランチ(AVAX)、ぺぺ(PEPE)の８銘柄の取扱いを開始いたしました。これにより、当社で取扱う暗号資産は【18銘柄】となります。

https://www.coinestate.co.jp/

取扱い開始のお知らせ

下記の８銘柄の暗号資産につきまして、販売所での取扱いを開始いたしました。

■取扱い開始日時

2025年11月25日（火）９時00分

※2025年11月25日時点ではアプリでの取引はできません。次回アップデートにて対応予定です。

■ 入出庫サービスについて

今回新規に取り扱いを開始する以下の8銘柄については、現物の入庫および出庫サービスのご提供はございません。Coin Estate内での売買のみの提供となります。今後、対応を開始する際には改めてご案内いたします。

■新規取り扱い通貨一覧

ビルドアンドビルド(BNB)

ソラナ(SOL)

ドージコイン(DOGE)

ポリゴン(POL)

トロン(TRX)

カルダノ(ADA)

アバランチ(AVAX)

ぺぺ(PEPE)

取扱い開始記念キャンペーン

８銘柄の新規取扱い開始を記念して、下記の条件を達成された方全員に、7,500円相当の暗号資産交換ポイント「FJポイント」が還元されるキャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン期間

2025年11月25日（火）9時00分 ～ 2025年12月12日（金） 23時59分まで

■還元対象

期間中に暗号資産販売所「Coin Estate」で、対象銘柄（BNB、SOL、DOGE、POL、TRX、ADA、AVAX、PEPE)のいずれか、または複数を累計５万円以上購入された方



■還元内容

7,500円相当の暗号資産交換ポイント「FJポイント」を還元

【暗号資産交換ポイント「FJポイント」について】

FJポイントは、当社が発行する有効期限付きポイントで、１ポイント＝１円換算で、当社の暗号資産販売所「Coin Estate」において取り扱う暗号資産をご購入頂けます。

■キャンペーンの詳細はこちら

https://coinestate.co.jp/campaign/kiji/8

【キャンペーンに関する注意事項】

・本キャンペーンは、予告なく延期、変更または終了する場合がございます。

・口座開設にあたっては、所定の審査がございます。お申し込みから審査完了までにお時間をいただく場合がございますので、余裕を持ってお手続きください。

FINX JCrypto株式会社について

FINX JCryptoは、暗号資産取引サービス「Coin Estate」を運営する事業者です。アジア最大級のビットコインETFを保有するAvenir Groupのグループ企業であり、日本における暗号資産事業の中核事業会社として、暗号資産取引サービスに加え、法人向けにWeb3 に関するコンサルティングサービスも提供しています。

会社HP：https://www.coinestate.co.jp/

会社所在地：東京都台東区台東一丁目24番９号

代表取締役：陳 海騰

事業内容：

暗号資産交換業【関東財務局長 第00012号】 ／ 宅地建物取引業【東京都知事（1）第109600号】

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

【ご注意事項】

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、日本円等の法定通貨とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

・暗号資産取引では、取引価格の変動により、暗号資産の価値が著しく減少する可能性や損失が生じる可能性があります。

・暗号資産は、対価の弁済を受ける取引相手の同意がある場合に限り、代価の弁済のために使用することができます。