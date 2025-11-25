「不動産テックEXPO」に三菱地所の総合スマートホームサービス「HOMETACT」が出展・登壇

三菱地所株式会社



三菱地所株式会社が提供する総合スマートホームサービス「HOMETACT (ホームタクト)」は、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「JAPAN BUILD」内「不動産テックEXPO」に出展・登壇いたします。

■ブースでの展示内容

― デベロッパーの知見を活かした総合スマートホームサービス「HOMETACT」

「HOMETACT」は、既築マンションへの導入はもちろんのこと、後付け型スマートホームとは異なり、住まいのインフラとして新築マンションや戸建ての企画・設計段階から導入できる点に加え、きめ細やかな導入支援、導入後の万全なサポート体制や拡張性の高さを多くの企業から評価いただいています。実際に利用者の約94%が暮らしが良くなったと感じており(※1)、入居者満足度も高く、賃料アップや物件価値向上にも寄与しています。

１. パネル展示：全国拡大中！「HOMETACT」がもたらす付加価値をご紹介

現在、提携パートナーおよび導入物件は、全国へと拡大しています。ブース内の展示パネルでは、デベロッパーや管理会社、工務店などにとっても運用効率化や付加価値創出につながる、「HOMETACT」の特長や導入メリットをわかりやすくご紹介します。

２. デモンストレーション：便利で快適な暮らしをリアルに体感

「HOMETACT」は、国内大手から世界の最新家電まで、メーカー横断で照明・空調・給湯器・スマートロックなどを一つのアプリでまとめて操作できます。当ブースでは３～５回/日程度デモンストレーションを行います。「HOMETACT」が届けるこれからの新しい暮らしを是非ご体感ください。

３. 個別セミナー：スマートホームの市場動向と有用性を解説

スマートホーム市場の最新トレンドや有用性、今後の普及可能性について解説します。また、アセットごとに「HOMETACT」がどのような価値を発揮するのか、新たなビジネスチャンス創出に繋がるのかをご紹介します(※2)。

※1：三菱地所レジデンスの賃貸マンション「ザ・パークハビオ」シリーズでの利用者アンケート（2025 年）より

※2：セミナーの内容は変更となる場合がございます。詳細については、当日ブースに掲示されている案内板をご確認ください。

■セミナー会場での講演概要

（１）12月11日（木）13:30～14:15

「三菱地所がHOMETACTで挑む新しい生活インフラ構築と住まいの進化」

総合スマートホームサービス「HOMETACT」が目指す新しい生活インフラの構築と住まいの進化について、事業責任者である橘からご説明。不動産価値と顧客体験価値の最大化、不動産業務のDX推進を同時に実現させるスマートホームの可能性についてご紹介します。

【登壇者】三菱地所株式会社 住宅業務企画部 統括 橘 嘉宏

（２）12月12日（木）13:30～14:15

「スマートホームで挑む賃貸管理業の進化 2025」

三菱地所の総合スマートホームサービス「HOMETACT」と、全国約1,400社の企業と協力し約110,000戸を運用する最大級のサブリース会社、JPMCが挑む賃貸管理業の進化について、三菱地所 橘とJPMCグループ Co-COO取締役 専務執行役員 池田氏が登壇しご説明します。

【登壇者】株式会社JPMC JPMCグループCo-COO 取締役 専務執行役員 池田 茂雄 氏／

三菱地所株式会社 住宅業務企画部 統括 橘 嘉宏

■「不動産テックEXPO」の概要

本展には、不動産会社向けのAI価格査定、電子契約、仲介支援システム、集客支援、管理業務支援ツール、スマートロック、ホームステージングなどが出展します。「業務効率化」「顧客獲得」「人手不足解消」の課題を抱える不動産仲介会社・不動産管理会社が来場する不動産テックの専門展示会です。

毎年東京と大阪で年2回開催しており、併催するセミナ-では業界動向や各社の取組み、出展社の製品・事例紹介が行われています。

【開催概要】

・開催日時：2025年12月10日（水）～12月12日（金） 10：00～17：00

・開催会場：東京ビッグサイト

・ウェブサイト：https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/about/ret.html

■「HOMETACT」について

三菱地所が開発提供する「HOMETACT」は、専用アプリやスマートスピーカーを使ってスマートロックやエアコン、照明といった複数メーカーの幅広いIoT機器をまとめて操作・管理できる総合スマートホームサービスです。日本の住環境に導入しやすい新しいスマートホームサービスとして2021年11月よりサービス提供を開始して以降、三菱地所グループ内外の物件での導入が進んでいる他、幅広い商品・サービスとの連携を通じた新しい顧客体験・付加価値提供の取り組みを加速させております。

「HOMETACT」公式サイト：https://hometact.biz/

