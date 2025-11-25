アーサー・ディ・リトル・ジャパン、プリンシパル 藤田 誠人が、米「Advanced Automotive Battery Conference（AABC）」に登壇

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、マネージングパートナー：原田 裕介、以下「ADL」）は、2025年12月8日（月）から4日間に渡りアメリカ・ラスベガスにて開催される「AABC 2025 -Advanced Automotive Battery Conference-」にて、ADLのプリンシパルであり、Automotive & Manufacturingプラクティスのコアメンバーである藤田誠人が「北米におけるクローズド・ループの課題と機会」をテーマに登壇することを発表いたします。

■ 北米内でリサイクル材料を自給自足するためのシステム構築における課題と機会を講演

自動車用電池技術をテーマとする「Advanced Automotive Battery Conference（AABC）」は、主要な自動車メーカーの電池技術者、電池サプライヤーなどが参加し、車両電動化の進展に影響を与える技術的並びに、ビジネス上の課題を複数のテーマをもとに議論するカンファレンスとなります。

ハイブリッド/EV市場の拡大に伴い、リサイクル源からの持続可能な電池材料の必要性がこれまで以上に高まる一方で、北米でのリサイクル網の構築に向けては、廃電池を前処理したブラックマスがアジア圏への漏出、収益化に向けた規模確保、pCAM/CAM（正極材）製造のための素材サプライチェーン不足などの課題があります。

このような背景の中、本カンファレンスでは、北米内でリサイクル材料を自給自足するためのシステム構築における課題や現状を説明すると共に、クローズド・ループ構築におけるビジネス機会について「北米におけるクローズド・ループの課題と機会」のテーマのもと2025年12月9日（火）に開催される「バッテリー・リサイクル」セッションにて講演いたします。

<<「AABC 2025 -Advanced Automotive Battery Conference-」開催概要>>

開催日時：2025年12月8日（月）～2025年12月11日（木）

会場：Caesars Palace（アメリカ・ラスベガス）

詳細URL：https://www.advancedautobat.com/Us

【登壇の詳細】

登壇日時：2025年12月9日（火）8:30～9:00

登壇テーマ：北米におけるクローズド・ループの課題と機会 - Opportunities and Challenges for Closed Loop within North America

【登壇者(ADL登壇コンサルタント)紹介】

藤田 誠人 (アーサー・ディ・リトル・ジャパン プリンシパル)

東京オフィスのプリンシパルであり、

Automotive & Manufacturingプラクティスのコアメンバー。

NRIを経てADL入社。NRIの米国拠点で約10年間、アジアと米国の橋渡しに従事。

完成車メーカー/部品サプライヤー/素材メーカーを中心とした自動車業界、並びに素材業界を始めとした関連業界に対するコンサルティングに一貫して携わる。

中・長期戦略策定やビジョン策定、産業構造分析に加えて、米国子会社のトランスフォーメーションなどの米国現地におけるSide-by-Sideでの支援や、買収子会社のPMIにも従事するなど、“欧米における日本の自動車・素材・電池産業全体の永続的な発展への貢献”をテーマに幅広く取り組む。

<<「アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社」について>>

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社は、1886年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・デホン・リトル博士によって設立され、ベルギー・ブリュッセルの本社に加えたヨーロッパ21拠点、アメリカ4拠点、南米3拠点、中東4拠点、アジア・オセアニア14拠点を構える世界最初の戦略コンサルティングファーム、アーサー・ディ・リトルの日本法人です。アーサー・ディ・リトルでは、600万人以上のイノベーター、起業家、技術者、学者とのネットワーク、知識、知見を活かし、自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスに対して創造性と実効性を伴うオープンコンサルティングを提供しています。

会社名：アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

マネージングパートナー：原田 裕介

本社所在地：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター36階

URL：https://www.adlittle.com/jp-ja