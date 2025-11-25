2025 Microwave Workshops & Exhibition 出展のお知らせ

株式会社多摩川ホールディングス（代表取締役社長：桝澤　徹）の子会社である、株式会社多摩川電子（以下、多摩川電子）は、2025年11月26日(水)から 11 月 28 日(金)にパシフィコ横浜にて開催される「2025 Microwave Workshops & Exhibition（以下、MWE2025）」に出展いたします。


MWE2025は、マイクロ波技術関連の学術、産業、教育に関する国内最大級のイベントです。


本出展では、多摩川電子が長年培ってきた高周波・マイクロ波技術を活用した最新技術をご紹介するとともに、通信・公共インフラ・産業分野における高信頼性技術の可能性と、今後の技術革新に向けた当社の取り組みをお伝えする予定です。


特に、5G 対応 屋外用高電力可変アッテネータ、低PIM方向性結合器を実際にご覧いただけます。ご来場いただきました際は、是非とも当社ブース（No. G-18）へお立ち寄りいただけますと幸いに存じます。




【MWE2025開催概要】


名称：MWE 2025 (2025 Microwave Workshops and Exhibition)


日程：2025年11月26日(水) ～28日(金)


会場：パシフィコ横浜 展示ホール、アネックスホール


出展場所：No. G-18


時間：マイクロウェーブ展：10:00-17:00


マイクロウェーブワークショップ：9:30-16:00 (26日は10:00開始)


主催：電子情報通信学会 APMC国内委員会


URL：https://apmc-mwe.org/mwe2025/method.html


※「事前参加登録 (無料)」が必要となります。



＜出展予定品目＞


携帯基地局用コンポーネント


ミリ波帯RFモジュール


100GHz 帯バンドパスフィルタ


300GHz 帯無線機（参考展示）




　　　　　　　　　　ブースイメージ