2025 Microwave Workshops & Exhibition 出展のお知らせ

株式会社多摩川ホールディングス

株式会社多摩川ホールディングス（代表取締役社長：桝澤 徹）の子会社である、株式会社多摩川電子（以下、多摩川電子）は、2025年11月26日(水)から 11 月 28 日(金)にパシフィコ横浜にて開催される「2025 Microwave Workshops & Exhibition（以下、MWE2025）」に出展いたします。

MWE2025は、マイクロ波技術関連の学術、産業、教育に関する国内最大級のイベントです。

本出展では、多摩川電子が長年培ってきた高周波・マイクロ波技術を活用した最新技術をご紹介するとともに、通信・公共インフラ・産業分野における高信頼性技術の可能性と、今後の技術革新に向けた当社の取り組みをお伝えする予定です。

特に、5G 対応 屋外用高電力可変アッテネータ、低PIM方向性結合器を実際にご覧いただけます。ご来場いただきました際は、是非とも当社ブース（No. G-18）へお立ち寄りいただけますと幸いに存じます。

【MWE2025開催概要】

名称：MWE 2025 (2025 Microwave Workshops and Exhibition)

日程：2025年11月26日(水) ～28日(金)

会場：パシフィコ横浜 展示ホール、アネックスホール

出展場所：No. G-18

時間：マイクロウェーブ展：10:00-17:00

マイクロウェーブワークショップ：9:30-16:00 (26日は10:00開始)

主催：電子情報通信学会 APMC国内委員会

URL：https://apmc-mwe.org/mwe2025/method.html

※「事前参加登録 (無料)」が必要となります。

＜出展予定品目＞

携帯基地局用コンポーネント

ミリ波帯RFモジュール

100GHz 帯バンドパスフィルタ

300GHz 帯無線機（参考展示）

ブースイメージ