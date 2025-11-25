ケイアイスター不動産所属の選手と監督がデフリンピック女子サッカー銀メダル獲得に貢献

ケイアイスター不動産株式会社写真左から川畑選手、東海林選手、岩渕選手、酒井選手

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）

のケイアイチャレンジドアスリートチームに所属する川畑 菜奈（かわばた なな）選手、岩渕 亜依（いわぶち あい）選手、酒井 藍莉（さかい あいり）選手、東海林 香那（しょうじ かな）選手の4名と山本 典城（やまもと よしき）監督は、2025年11月15日～11月26日に東京で開催中の「東京2025デフリンピック」に参加し銀メダル獲得に貢献しました。

プロフィール

【競技】デフサッカー女子（川畑、岩渕、酒井、東海林、山本）

【各選手・監督 共通実績】

2019年 第１回女子デフフットサルアジア大会（タイ）優勝

2019年 第４回女子デフフットサル世界大会（スイス）5位

2023年 第２回女子デフフットサルアジア大会（イラン）優勝

2023年 第5回女子デフフットサル世界大会（ブラジル）初優勝

同大会 最優秀監督賞受賞（監督：山本典城）

2024年 第20回冬季デフリンピック競技大会（トルコ）5位

2025年 第6回女子デフフットサル世界大会（イタリア）7位

■ ケイアイスター不動産株式会社とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田762-1

資本金 4,818百万円（2025.3.31現在）

設 立 1990年11月

従業員数 2,664名（連結 / 2025.3.31現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、海外事業 ほか

【プレスリリースURL】

https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/2025.11.25_deafsoccer.pdf

【報道関係者からのお問合せ先】

ケイアイスター不動産株式会社 広報室 広報課

TEL：03-5299-7575 FAX：03-5299-7562 E-mail：press@ki-group.co.jp