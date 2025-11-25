新潟大学大学院医歯学総合研究科がん免疫学分野との、共通ネオアンチゲンを用いたオフ・ザ・シェルフ型がんワクチンの開発に関する共同研究開始のお知らせ
DiveRadGel 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中井貴士、以下「当社」） は、新潟大学大学院医歯学総合研究科がん免疫学分野の金関貴幸教授らと、長鎖ノンコーディング RNA（lncRNA）由来の共通ネオアンチゲンと当社の通常型樹状細胞（cDC1）送達 DDS（ドラッ グデリバリーシステム）技術を組み合わせた、オフ・ザ・シェルフ型治療用がんワクチンの開発に向けた共同研究を開始しました。
DiveRadGel Co., Ltd. (Headquarters: Chuo‑ku, Tokyo; CEO: Takashi Nakai; hereinafter “DiveRadGel”) today announced the initiation of a collaborative research program with Professor Takayuki Kanaseki and colleagues at Division of Cancer Immunology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, to develop an off‑the‑shelf cancer vaccine. The program combines shared neoantigens derived from long non‑coding RNAs (lncRNAs) with DiveRadGel’s conventional type 1 dendritic cell (cDC1) targeted drug delivery system (DDS).
