産業交流展2025（東京ビッグサイト）への出展のお知らせ

株式会社BOTANICO

MKDクリエーション株式会社と共同出展で2025年11月26日（水）～28日（金）に東京ビッグサイトで開催される西2ホール「産業交流展2025」に出展いたします。出展小間番号は「異-14」です。

産業交流展は、首都圏最大級のビジネス展示会として、多岐にわたる最新技術・製品・サービスが一堂に会する総合展示会です。



当社は本展示会において、アシナミSNSを中心に、最新の取り組みや導入事例をご紹介いたします。

今回の展示では、来場者の皆さまに直接体験していただけるデモンストレーションや、導入相談・個別商談の場も設け、企業の課題解決に貢献するソリューションをわかりやすくご案内いたします。

皆さまのお役に立つ情報や新しい発見をご提供できるよう準備を進めております。ぜひ当社ブース（異-14）へお立ち寄りください。心よりご来場をお待ちしております。

■ 出展概要

展示会名：産業交流展2025

会期：2025年11月26日（水）～28日（金）

会場：東京ビッグサイト 西2ホール

小間番号：異-14

公式サイト：https://www.sangyo-koryuten.tokyo/