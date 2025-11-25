【株式会社清和ビジネス】XYZ Robotics社と販売代理店契約を締結

株式会社清和ビジネス

株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区 代表取締役：勝本 浩史）は、グローバルロボティクス企業であるXYZ Robotics株式会社（本社：上海）と販売代理店契約を締結しました。これにより、国内におけるXYZ Robotics製品の販売および導入支援を本格的に開始いたします。

XYZ Roboticsは、モバイルマニピュレーションロボット（MMR）技術を活用し、トラックやコンテナの積み降ろし（バンニング／デバンニング）、倉庫内のケースピッキング、混載パレタイズなどを自動化する先進的なロボットソリューションを提供しています。

従来、人手によって行われてきたコンテナ荷下ろしや荷積み作業は、高温・寒冷・粉じん・重量物といった過酷な環境下での労働を伴うものでした。XYZ Roboticsの自動化技術は、こうした現場の負担を軽減し、安全かつ持続可能な労働環境の実現に貢献します。

RockyOne (左)・ RockyLight (右)（引用：https://www.xyzrobotics.co.jp/）

清和ビジネスは、長年培ってきた物流機器分野での販売ネットワークと技術サポート力を活かし、自社が運営する情報発信サイト「ミスター物流（https://www.mr-butsuryu.com/）」と連携しながら、現場の課題解決に直結する提案を強化しています。物流センター構築や自動化・省人化の最新動向を発信するとともに、XYZ Roboticsの先進的なロボットソリューションを通じて、より安全で効率的な物流環境の実現を支援してまいります。

今後も清和ビジネスは、先進テクノロジーを積極的に取り入れ、安心して働ける物流現場づくりと、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■XYZ Robotics株式会社

会社名： XYZ Robotics株式会社

住所：東京都千代田区岩本町1丁目12-4 TAIYOビル7階

日本法人設立：2022年

ホームページ：オフィシャルサイト https://www.xyzrobotics.co.jp/ (https://www.xyzrobotics.co.jp/)

■株式会社清和ビジネス 会社概要

会社名 ：株式会社清和ビジネス

住所 ：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル6階/7階

代表者 ：代表取締役 勝本 浩史

設 立 ：昭和37年4月

資本金 ：1億円

従業員数：340名

業務内容：オフィスソリューション事業（オフィス構築）

購買ソリューション事業（アスクル代理店）

専門施設ソリューション（教育施設、医療施設、研究施設、物流施設）

事業免許：一級建築士事務所 東京都知事第45021号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（般-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-7）第20997号

事務機器商（古物商） 東京都公安委員会 第301040408068号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第622号

高度管理医療機器等販売業・貸与業 第5502185469号

ホームページ：オフィシャルサイト https://seiwab.co.jp/

清和ビジネスのオフィス移転 https://seiwab.co.jp/office

オフィス用品・事務用品通販サービス https://www.seiwa-koubai.com/

物流センター構築支援サービス https://www.mr-butsuryu.com/

病院福祉施設向けサービス https://seiwab.co.jp/solution/facility/healthcare