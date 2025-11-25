【選手加入のお知らせ】大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、ブランデュー弘前FCから安田翔悟選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、京都サンガF.C.アカデミー出身で、関西大学を経てブランデュー弘前FCでプレーしたGK 安田翔悟（やすだ しょうご）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。

アカデミー年代から磨き上げてきた確かな基礎技術に加え、大学・地域リーグで身につけたシュートストップの高さ、1対1の強さ、足元の技術を活かしたビルドアップ力が魅力の守護神です。

2026年シーズン、クラブが掲げる「史上最速でのJリーグ昇格」を支える重要なラストラインとして、大きな存在感を発揮してくれることが期待されます。

■プロフィール

名前：安田 翔悟（やすだ しょうご）

ニックネーム：やす、しょうご

ポジション：GK

経歴：

京都サンガF.C. U-15

→ 京都両洋高等学校

→ 関西大学体育会サッカー部

→ ブランデュー弘前FC

■安田 翔悟選手 コメント

皆さん初めまして、安田翔悟です。

2026年シーズンからOsaka City SCでプレーすることになりました。

自分の全てをかけてこのクラブのゴールを守ります。

共に戦いましょう。よろしくお願いします。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。

今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/