大人気「キリ(R)」を再現した濃厚アイスクリームが登場♪ いい（11月）チーズ（29日）に合わせて、豪華賞品が当たるSNSキャンペーンを実施！ 「クリームチーズアイス」

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、世界中で愛される「キリ」を販売するベル ジャポン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ））が監修した「クリームチーズアイス」を2025年12月2日（火）より全国発売いたします。

Kiriおよびキリはフランス・ベル社の登録商標です。

この商品は、大人気のクリームチーズ「キリ」を再現した濃厚なアイスクリームです。爽やかな酸味とコクを再現するため、塩味・酸味・香りを「キリ」に近づけています。乳製品に含まれるチーズは、「キリ クリームチーズ」を100%使用しています。乳脂肪分8％以上のアイスクリームグレードという贅沢な仕様ながら、134kcalなのが嬉しいポイントです。

味わいだけでなくパッケージデザインも再現しており、アイス1本で「キリ」を思う存分楽しんでいただける仕様です。



また、「キリ」ファンの皆さまに喜んでいただける企画として、2025年11月29日（土）「いい（11）チーズ（29）」にあわせて、豪華賞品（クリームチーズアイス、キリ詰め合わせ、キリオリジナルチャーム）が当たるキャンペーンを赤城乳業とベルジャポンの公式X、公式Instagramで開始いたします。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

【商品情報】

■クリームチーズアイス

希望小売価格：194円（税込）

種類別：アイスクリーム

容量：75ml

エネルギー：134kcal

発売日：2025年12月2日（火）

発売エリア：全国

【キャンペーン情報】

濃厚♪いい（11月）チーズ（29日）を味わおう！クリームチーズアイス発売記念キャンペーン！

赤城乳業とベルジャポンの公式X、公式Instagramのキャンペーン投稿に対して、下記方法で応募いただいた方を対象に、抽選で合計11名様（X：6名様、Instagram：5名様）に豪華賞品が当たるキャンペーンを実施いたします。

【実施期間】

2025年11月29日（土）10：00～12月5日（金）23：59まで

【応募方法】

下記のいずれか

１.X：「赤城乳業」（＠akagi_cp）と「Kiri(R)japan」（＠kiri_japan）の公式Xアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストして応募

２.Instagram：「赤城乳業」（＠akagi_ice）と「Kiri(R)japan」（＠kiri_jp）の公式Instagramアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をいいねして応募

【賞品】

クリームチーズアイス（10本）

キリ詰め合わせ（5個）

キリオリジナルチャーム（2個）※全5種の中からランダムで2個プレゼント

キリ(R)について

「キリ」は、豊かな自然の中で大切に育てられた牛から採れた生乳と生クリームを原料に作られています。フランスで1966年の発売以来、素材にこだわったクリーミーな美味しさと、愛らしいロゴと個包装の手軽さでたちまち大人気となり、今では子供から大人まで世界中の多くの方に親しまれています。また、その美味しさから料理やスイーツの原材料としても高く評価され、シェフやパティシエなど多くの食のプロフェッショナルから支持されています。

URL：https://www.bel-japon.com/kiri/product/

Instagram：https://www.instagram.com/kiri_jp/

X：https://x.com/kiri_japan