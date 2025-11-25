動画生成AI「NoLang」、写真1枚・音声1分で「自分」や「自社キャラ」を動画化できる新機能を公開。リアルアバターやクローンボイスで、動画制作は「パーソナライズ」の時代へ

株式会社Mavericks

日本発、生成AIプロダクト「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：奥野 将太）は、動画生成AI「NoLang」において、ユーザー自身の写真や音声からアバターとボイスを作成できる大型アップデートを実施しました。 本機能により、Standard・Premiumプランでは1枚の写真と1分の音声から動画で使用できる「自分の分身」が作成可能になりました。さらに法人プランでは、実写さながらの「リアルアバター」や既存の音声ファイルからの「高品質クローンボイス」生成に対応しました。これにより、個人の発信活動におけるオリジナリティの創出や、企業の経営層・キャラクターを活用した動画制作の完全自動化・低コスト化を実現します。

待望の「ボイス・アバター作成機能」を追加

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本初の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破。現在では60社以上の法人に導入されるなど、数多くの日本企業で活用されています（2025年11月時点）。今回のアップデートにより、こうした既存の素材を活用する形式からさらに進化し、ユーザーが保有する「あなた自身の写真」や「自社の画像形式のIPキャラクター」、「本人の音声」を素材として取り込めるようになりました。これにより、従来の手軽さはそのままに、発信者のアイデンティティや企業のブランドイメージをダイレクトに反映した、オリジナリティあふれる動画生成が可能になりました。

【Standard・Premiumユーザー向け】1枚の写真と1分の音声で「自分の分身」を作成

本機能は、NoLangのStandard・Premiumプランにてご利用いただけます。クリエイターや個人での発信活動において、特別な機材やスキルがなくとも、あなただけの「顔」と「声」を持った動画を即座に作り出すことが可能です。

写真1枚から自分そっくりの画像アバターを作成

新機能では、写真を1枚アップロードするだけで、自身のイラストやオリジナルキャラクターを2Dアバターとして動画内に登場させることができます。 例えば、顔出しを避けたいYouTuberや配信者、インフルエンサーなどが、自作のキャラクターをアバターとして動かすことで、プライバシーを守りながらも表情豊かに視聴者へ語りかけることが可能になります。また、社内向けの研修動画ではアバターが解説を行うことで視覚的な動きを持たせ、社員の集中力を向上させたり、顔出しをしたくないユーザーのレビューを元にUGC風の動画を作成したりするなど、活用の幅が広がります。

写真から画像アバターを作成[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GPDxhTaPcSs ]

業務手順を説明する研修動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BtJuvZ_rXak ]

UGC型の縦型動画

わずか1分の録音で、自分そっくりのボイスを作成

さらに「ボイス作成機能」では、わずか1分間の音声をその場で録音するだけで、あなたの声の特徴を極めて忠実に再現したクローンボイスを作成できます。これにより、都度ナレーションを収録する手間を省きながら、AI音声ではない「あなた自身の声」でファンとのエンゲージメントを高める動画制作を実現します。

【法人向け】「リアルアバター」と「高品質クローン」でビジネス動画を革新

実際にボイスクローンの機能を試してみる :https://no-lang.com/

さらに、法人向けにはより強化されたアバター作成機能とボイス作成機能を提供いたします。これらの機能によって、企業の動画活用における課題となっている「経営層・管理職のスケジュール確保の難しさ」や、高品質な動画制作につきまとう「制作期間の長期化・コストの肥大化」を、最新の生成AI技術が解決します。

写真1枚から本人そっくりの「リアルアニメーションアバター」を作成

法人プラン向けには、写真1枚から本人そっくりの「リアルアバター」を作成する機能を提供します。リップシンク技術により、まるで本人が本当に喋っているかのような口の動きまで再現可能です。これにより、多忙を極める経営者（CEO）のメッセージ動画や社内報を、本人の撮影時間を一切確保することなく、テキスト入力のみでタイムリーに配信できるようになります。また、まるで講師が目の前で語りかけているかのような臨場感ある研修動画を作成でき、社員の記憶定着率向上にも寄与します。

写真からリアルアニメーションのアバターを作成

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=l62Me1tSBrA ]

社長の新卒採用者向けメッセージ動画

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=FizFWxcVeIU ]

社員のセキュリティリテラシー向上のための社内教育動画

自社の画像形式の「静止した」アニメキャラクターから「動く」アバターを作成

また、「高品質アニメキャラクター作成」機能を用いれば、画像形式の自社公式マスコットキャラクターや保有IPキャラクターを、スタイルの崩れなく高画質で動かすことが可能です。 これまで静止画でしか存在しなかったキャラクターが、広報担当としてSNSでのブランド認知拡大に貢献します。例えば、自治体のマスコットキャラクターが街を紹介する動画を作成したり、デジタルサイネージ等で目を引く縦型のキャラクター広告を展開したりすることが容易になります。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=FhjAAetcMw8 ]

能蘭市の魅力をマスコットキャラクターが発信する動画

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=l1OyDF2-92I ]

デンタルクリニック広告動画

既存の音声ファイルからのボイスクローン生成

さらに、既存の音声ファイル（mp3等）からのボイスクローン生成にも対応しました。 動画に出演させたい経営者や管理職のスケジュールが確保できない場合でも、過去にスタジオで収録した高品質な音声データや講演の録音データがあれば、そこからクローン音声を作成可能です。スクリプトを入力するだけで、本人がその場にいなくても「本人の声」による説得力のある研修動画やマニュアルを量産することが可能です。

今後の展望

株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」を単なる効率化ツールに留めず、個人の表現力と企業の資産価値を最大化する「次世代の動画コミュニケーションインフラ」へと進化させてまいります。今後は、法人ごとのニーズに合わせたより高品質なアバター・ボイスのカスタマイズ開発も強化し、「誰でも動画を作れる」世界から、「誰でも『自分らしく』、想いが伝わる動画を作れる」世界を目指し、機能の拡充と技術革新を続けてまいります。

資料請求、お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：様々な業種・ 業態で展開可能なシステム・プロダクトの開発

リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「AI Newsletter」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp