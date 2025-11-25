2.5次元から飛び出した唯一無二の男装ユニット・風男塾が、2026年のLIVE TOUR日程を発表した。この日程は11月24日（月・休）にGARDEN 新木場 FACTORYで開催された「風男塾LIVE TOUR 2025 FINAL ～Dynamic～」のアンコールにて、発表されたもの。風男塾は、10月15日（水）にリリースしたニューシングル「Frontier」が2025年10月27日付のオリコン週間シングルランキングで5位を獲得し、女性グループとして通算30作目のTOP10入りとなり、アーティスト別TOP10入り作品数で歴代9位という自己記録を更新中。さらに、12月30日（火）には年末恒例となる「風男塾 黒白歌合戦 2025」の開催も予定されており注目が集まっている。■ライブ情報○12月30日（火）「黒白歌合戦2025」渋谷ストリームホール○風男塾2026年LIVE TOUR「春の東名阪」 3/7（土）大阪・OSAKA MUSE 3/15（日）愛知・NAGOYA JAMMIN' 3/22（日）東京・渋谷ストリームホール 「夏の8都市TOUR」 7/18（土）福岡・POCKET 7/20（月・祝）広島・SIX ONE Live STAR 7/25（土）宮城・SENDAI space Zero 8/2（日）埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 8/8（土）大阪・アメリカ村 BEYOND 8/9（日）愛知・NAGOYA JAMMIN' 8/16（日）神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!! 9/5（土）東京・渋谷ストリームホール ※初日となる東京公演を日程調整中 「冬の東名阪」 12/5（土）愛知・NAGOYA JAMMIN' 12/6（日）大阪・ROCK TOWN 12/12（土）東京・恵比寿ガーデンルーム■リリース情報ニューシングル「Frontier」発売中▼各音楽配信サービスはこちらhttps://fu-danjuku.lnk.to/Frontier【初回限定盤A】 CD+DVD TECI-981 / 価格：\1,700(税込) 【初回限定盤B】 CD+DVD TECI-982 / 価格：\1,700(税込) 【通常盤】 CD TECI-983 / 定価：\1,300(税込) ※初回生産分のみランダムトレーディングカード封入(全7種)■11月24日(月・休)開催 風男塾LIVE TOUR 2025 FINAL ～Dynamic～▼セットリストhttps://fu-danjuku.lnk.to/Dynamic-Final■各リンクオフィシャルサイト：https://m.nfs724.com/X：https://x.com/fudan_jukuInstagram：https://www.instagram.com/fudanjuku_official/TikTok：https://www.tiktok.com/@fudanjukuテイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/