島根県松江市PRキャラクター「おまっちぇ」の公式X始まりました！

松江市役所


今年誕生した松江市PRキャラクター「おまっちぇ」のほのぼのとした日常をお届けするアカウントが登場！


ぜひフォローして可愛い「おまっちぇ」に癒されてください♪



アカウント名：おまっちぇ【公式】


ユーザー名：@omatche_matsue


「おまっちぇ公式X」はこちらから :
https://x.com/omatche_matsue?s=20
おまっちぇについて詳しくはこちらから :
https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_kohoka/koho_kocho/2/Omatche/index.html
問い合わせ先

松江市政策部広報課


☎0852-55-5125