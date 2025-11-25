島根県松江市PRキャラクター「おまっちぇ」の公式X始まりました！

松江市役所

今年誕生した松江市PRキャラクター「おまっちぇ」のほのぼのとした日常をお届けするアカウントが登場！

ぜひフォローして可愛い「おまっちぇ」に癒されてください♪

アカウント名：おまっちぇ【公式】

ユーザー名：@omatche_matsue

「おまっちぇ公式X」はこちらから :https://x.com/omatche_matsue?s=20おまっちぇについて詳しくはこちらから :https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_kohoka/koho_kocho/2/Omatche/index.html問い合わせ先

松江市政策部広報課

☎0852-55-5125