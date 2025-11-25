MOEA、R&D100で7つの賞を受賞

18年間で100以上の受賞歴：台湾の研究開発力が世界舞台で輝く

台北、2025年11月23日 /PRNewswire/ -- 台湾のMinistry of Economic Affairs（MOEA）は本日（21日）、同部が資金提供した6つの技術が「イノベーションのオスカー」と称される2025 R&D 100アワーズ（2025 R&D 100 Awards）で7つの賞を受賞したと発表しました。受賞した技術には、Industrial Technology Research Institute（ITRI）の技術が3つ、Taiwan Textile Research Institute（TTRI）の技術が1つ、Metal Industries Research & Development Centre（MIRDC）の技術が1つ（特別表彰も受賞）、Institute for Information Industry（III）の技術が1つ含まれています。受賞した技術は、AI、バイオメディカル/ヘルスケア、グリーン・テクノロジーなどの主要分野にわたります。世界的に有名な機関と並んで、台湾の強力なイノベーションと研究開発能力が再び国際舞台で披露されました。



Taiwan's Ministry of Economic Affairs (MOEA) announced today (21st) that six technologies it funded have won seven awards at the 2025 R&D 100 Awards, often hailed as the "Oscars of Innovation."



MOEAは、「革新的な研究開発が台湾の産業の継続的な発展を推進する重要な触媒である」と指摘しています。MOEAは長年にわたり、さまざまな技術の研究開発を支援してきました。MOEAは、技術的成果の実用化を促進することに重点を置くことで、台湾企業の変革と向上を先導し、競争力を強化することを目指しています。MOEAが支援する研究は18年連続でR&D 100賞を受賞しており、累計受賞数は103件となっています。受賞した技術のうち90％は企業に移転されたり、スタートアップ企業の設立につながったりしています。今年の受賞技術のうち5つはすでに業界パートナーと連携しており、台湾の AI、バイオメディカル、その他の主要産業における価値革新の原動力となっています。

こうした継続的な取り組みの一環として、バイオメディカルおよびヘルスケア分野では2人の傑出した受賞者が誕生しました。ITRIのバイオインスパイアード靭帯スキャフォールド（Bio-Inspired Ligament Scaffold、BILS）は、前十字靭帯（ACL）再建術などの整形外科的修復における治癒を促進するバイオエンジニアリング靭帯です。多孔質のバイオニック繊維構造とバイオ複合材料により、軟組織と硬組織の統合と骨の再生を促します。従来のPETベースの靭帯と比較して、破断強度が3倍、骨の統合性に優れ、機能回復が30％速く、スポーツ医学と高齢者層に革新的で耐久性のあるソリューションを提供します。この革新的な技術は、Shinkong Synthetic Fibers、OssAware Biotech、Taiwan Textile Research Instituteとの協力により開発されました。MIRDCが開発した「AIガイド付きインタラクティブ言語療法システム（AI-Guided Interactive Speech-Language Therapy System）」は、生成AIを活用して、子供が何を言おうとしてるかをリアルタイムで把握し、模倣的かつ拡張的なフィードバックを動的に生成して、正しい表現に導きます。このシステムは、集中的な在宅トレーニングを可能にし、AI支援による言語療法の新たな未来を切り開きます。

AI分野では、ITRIのAI-WaJe™システムが持続可能なタイヤ・リサイクルにおける画期的な進歩として注目を集めています。このシステムは、AIで最適化された非熱水ジェット処理により、廃タイヤを高活性ゴム粉末に変えるもので、世界的な使用済みタイヤの課題に取り組んでいます。AI-WaJe™は、従来の機械的または熱分解的方法とは異なり、分子レベルの熱から運動エネルギーへの変換を利用して、過度に架橋されたゴム分子を選択的に分解し、それによって反応性を回復し、高性能アプリケーションでの再利用を可能にします。このシステムは、大型トラックのタイヤをわずか6分で処理し、検証済みの相対活性が最大79%のゴム粉末を生成し、新しいタイヤ配合物やその他のプレミアム・ポリマー製品に直接再統合することができます。この技術は、Taiwan Polymer Material Companyのスピンオフの設立も促し、グリーン・タイヤ・リサイクルの産業導入を加速させました。

グリーン・テクノロジー分野では、TTRIは「ループナイロン技術：リサイクル繊維からバージン材料を使わずに膜をリサイクルする手法（Looping Nylon Technique: no virgin material from recycled fiber to recycle membranes）」を開発しました。特許取得済みの超音波洗浄技術を活用することで、水の消費量を90%削減しながら98%の洗浄度を実現します。この製造プロセスでは溶剤を使用せず、二酸化炭素排出量を70%以上削減します。この技術を活用することで、廃棄された漁網を高価値の医療材料にアップサイクルすることが可能になりました。この膜はスマート医療用マットレス、救命ボート、屋外用機能製品などに使用でき、台湾の医療業界におけるグリーン製造の新たな機会を切り開きます。2025 R&D 100アワードの受賞は、応用指向の研究開発における台湾の強みと連携の可能性を浮き彫りにしています。MOEAは今後も台湾の産業界や国際企業と協力し、技術の検証、国境を越えた協力、そして多様なシナリオでの応用を推進していきます。

(日本語リリース：クライアント提供)

