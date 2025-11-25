(株)美手紙、設立3周年～これまでの歩みと、次なる成長への展望～

株式会社美手紙

ショート動画制作に特化したサービス「ショート動画屋さん」(https://bitegami.com/)を運営する株式会社美手紙（本社：東京都港区、代表取締役：池田 光）は、設立3周年を迎えたことをお知らせいたします。2022年11月の会社設立以来、多くの企業のSNSマーケティング活動をご支援してまいりました。

■3年目の活動内容

株式会社美手紙、3年目には様々なプレスリリースを出させていただきました。

フランチャイズ展開の開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000113048.html)、大阪から東京への本店移転(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000113048.html)、累計売上1億円突破(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000113048.html)、など社内メンバーやお客様に支えられながら様々な展開を行うことができました。

特に東京移転とフランチャイズ展開については、ご発注いただいた方々のアドバイスをもとに進めさせていただきました。

■導入事例インタビュー動画のご紹介

(画像をクリックで15分ほどのインタビュー動画が閲覧可能です)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pfT83B8wnhM ]↓【制作事例インタビュー】株式会社Commons Technologies様(https://bitegami.com/posts/interview5)

(画像をクリックで15分ほどのインタビュー動画が閲覧可能です)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=M_uqaLxUCe0 ]↓【制作事例インタビュー】日本コンピュータシステム株式会社様(https://bitegami.com/posts/interview4)

(画像をクリックで15分ほどのインタビュー動画が閲覧可能です)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=QrVxju62Sfk ]↓【制作事例インタビュー】Rainbow Fitness様(https://bitegami.com/posts/interview3)

(画像をクリックで15分ほどのインタビュー動画が閲覧可能です)

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=0E_ZFOKqqKY ]↓【制作事例インタビュー】野上養鶏場様(https://bitegami.com/posts/interview2)

(画像をクリックで15分ほどのインタビュー動画が閲覧可能です)

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=H_28qclsbM4 ]

大変お世話になっております。

株式会社美手紙の池田です。

本日で株式会社美手紙は設立3周年を迎えました！

大阪寝屋川で1人で小さく始めたビジネスモデルが、

3年間に渡り継続発展できているのは

関わってくださる方々のおかげに他なりません！

まだまだ未熟だと実感しておりますので、

乾いたスポンジのように吸収しまくってまいります。

またデッド（銀行借入）の資金調達を

積極的に行なってまいりましたが、

他の手段も視野に入れながら

４年目も成長してまいります！

今後ともご指導ご鞭撻のほど、

何卒宜しく御願い致します。

■株式会社美手紙について

社名：株式会社美手紙

設立：2022年11月25日

所在地：東京都港区三田5丁目18-3 ドエル三田701号室

代表者：代表取締役 池田光

資本金：9,950,000円

事業内容：ショート動画企画、制作、編集、管理／SNS広告運用／フランチャイズ企画・運営／ショート動画制作人材教育など

ショート動画制作について：https://bitegami.com/

ショート動画屋さんフランチャイズについて：https://bitegami.net/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社美手紙 広報担当

TEL：080-5080-5015

Email：info@bitegami.com

お問い合わせフォーム：https://bitegami.com/#contact