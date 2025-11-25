2025年11月版のデータ整備を行いました。
法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。
整備件数は以下の通りです。
【基本データ】
追加データ： 23,394件
削除データ： 31,800件
変更データ： 11,202件
【新規開業 Best5】
第1位：レストラン関連・・・・1,533件
第2位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,088件
第3位：不動産取引・・・・884件
第4位：喫茶店・カフェ・・・・719件
第5位：日本料理・・・・563件
【廃業 Best5】
第1位：建設・工事業・・・・1,996件
第2位：食料品・嗜好品・・・・1,517件
第3位：理容・美容業・・・・1,396件
第4位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,025件
第5位：医療機関・・・・816件
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号 ： 12,946 件増
（マイナンバー）
FAX番号 ： 945 件増
資本金規模 ： 391 件増
売上高規模 ： 307 件増
支社・支店 チェーン店 ：5,194 件増
工場 ：12 件増
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号 ： 798 件減
（マイナンバー）
FAX番号 ： 2,179 件減
資本金規模 ： 398 件減
売上高規模 ： 375 件減
支社・支店 チェーン店 ：417 件減
工場 ：6 件減
【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名 ： 19件増
今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。
