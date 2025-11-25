SERESは、Auto Guangzhouで業界をリードするイノベーションを展示し、未来へのペースを確立





広州（中国）、2025年11月23日 /PRNewswire/ -- AITOの全製品ラインナップとSERESの最新技術成果が広州国際モーターショーで展示された。同時に、SERES MFプラットフォーム2.0が盛大に発表されました。



SERES Showcases Industry-Leading Innovations at Auto Guangzhou



インテリジェンスがラグジュアリーを再定義：AITOフルモデルラインナップ登場

今年のオートショーは、規模とラインナップの面でAITOにとって過去最大の出展となります。累計納車台数90万台を超えるAITOシリーズ全モデルの最新製品が一堂に展示されました。その中で、AITO M9とAITO M8は、それぞれ50万人民元と40万人民元の価格帯で売上トップにランクされました。

AITOの新しくアップグレードされた1,700平方メートルのブースには、テクノロジー展示とラグジュアリー体験ゾーンが設けられ、「インテリジェンスがラグジュアリーを再定義する」というブランド宣言が鮮やかに表現されています。

SERES MFプラットフォーム2.0を発表、未来のスマートモビリティの新たな高みを定義

SERES MFプラットフォーム2.0がショーで正式に発表されました。パノラミック インテリジェンスによって導かれ、インテリジェントな安全性の基盤の上に構築されたこのプラットフォームは、スマート エネルギー、インテリジェント シャーシ、EEA アーキテクチャ、インテリジェント スペースの包括的なアップグレードを表しています。これは、スマート電気自動車向けの AI 駆動型プラットフォームです。



Leon He, President of SERES Group and MF Platform 2.0



また、国内の自動車ショーで初公開となる2.0Tレンジエクステンダーや14in1超統合型レンジエクステンダーシステムなど、最新の技術成果も展示されました。

AITOユーザー90万人突破、アシスト走行距離累計44.5億キロメートル突破

現在までにAITOは90万人のユーザーの信頼を獲得しています。同社のインテリジェントな航続距離延長型電気自動車の総走行距離は214億キロメートルを超え、そのうちの70％は純粋な電気走行によるものです。アシスト走行距離累計は44.5億キロメートルを突破しました。

さらに、AITO は積極的に 266,000 回のサービスケアを提供し、リモート診断を通じてユーザーのメンテナンス時間を 440,000 時間以上節約し、プレミアムサービスの新たなベンチマークを確立しました。

SERESは今後も、高安全性、高品質、高信頼性、高性能、高価値を特徴とするユーザー向けのハイエンド製品の開発に取り組んでまいります。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com