キックオフまであと100日：AFC Women′s Asian Cup 2026™公式ホスピタリティ・パッケージの販売を開始

MATCH Hospitality Asiaは、公式ホスピタリティ・パッケージの発売により、ファンを試合の臨場感に近づけます。

シドニー、2025年11月22日 /PRNewswire/ -- 今日、11月21日は、アジア最高峰の女子サッカー大会であるAFC Women's Asian Cup Australia 2026™の開催まで100日となります。開催国チームMatildas（オーストラリア女子ナショナル・チームの愛称）を含む大陸トップ12の代表チームが一堂に会し、サッカー界で最も権威のあるタイトルの1つを競います。

MATCH Hospitality Asiaは、ホスピタリティ・サービスの提供を開始し、今大会の公式ホスピタリティ体験を確保する初めての機会をファンに提供します。

この大会は、女子サッカーが世界的に驚異的な勢いで発展している時期に開催されます。専門家の予測によれば、女子サッカーは今後5年以内に世界のトップ5スポーツの1つになり、世界のファン層は2030年までに38％増加して8億人を超えると見込まれています。

MATCH Hospitalityのブランド・ディレクター、Kimberley Byrom氏は次のように述べています。「私たちは、過去4回連続でFIFAワールドカップ大会に公式ホスピタリティ・プログラムを用意しています。オーストラリアとニュージーランドで開催された前回の大会では記録的な観客数を達成している中、女子サッカーについても、世界的に爆発的な成長を遂げているのを間近で目撃しています。世界的な観客数の増加とこのスポーツに対するファンの関与の深化は明らかな勢いを示しており、試合当日のプレミアム体験への欲求が高まっていることが分かります。私たちは、AFC Women's Asian Cup Australia 2026™に対する需要がオーストラリアで再び高まると予想しており、世界クラスの体験をお客様に提供できることを楽しみにしています。」

公式ホスピタリティは、スタジアムへの優先アクセス、エンターテインメント・プログラムなどの独占的な特典を用意しています。さらに、ストリート・フードや弁当から、複数コースのメニューやライブ・クッキング・プレゼンテーション、卓越したサービスと専任のホストによるおもてなしまでが一体となったワンランク上のダイニング体験を楽しむことができます。

「ホスピタリティスイートに宿泊するのはもはや企業のゲストだけではない」とByrom氏は述べています。「主要なスポーツ・イベントで、より多くの家族が特別なサービスとワンランク上の体験を求めるという大きな変化が見られており、来年のMatildasの試合ではこの傾向が特に強くなると予想しています。」

MATCH Hospitality Asiaのチケット販売が開始され、ファンはパッケージや試合オプションを検索できるようになりました。関心が急速に高まっているため、早めの予約を強くお勧めします。パッケージには以下が含まれます：

・MATCHオープン・ボックス（お一人様459オーストラリア・ドルから）：専用のオープン・ボックスで、最高の試合観戦、お席までデリ風の食事とドリンクの配達、試合中を通してのサービスなど、座席でのくつろいだおもてなしをお楽しみいただけます。

・MATCHクラブ（お一人様665オーストラリア・ドルから）：プレミアムな座席、シェフステーションの料理、ラウンジ・スクリーン、幅広い飲み物のセレクション、試合当日の活気ある雰囲気を備えた活気のある共有ホスピタリティ・スペースを体験してください。

・MATCHプライベート・スイート（お一人様997オーストラリア・ドルから）：専用スイートのプライベートな空間で、コネクテッド・シート、厳選されたダイニング体験、プレミアム・ドリンクなど、試合前、試合中、試合後まで続くより上質なサービスをお楽しみいただけます。

Matildasやその他の代表チームが新世代のファンに刺激を与え、オーストラリアは女子サッカーの次の章に最適な舞台を提供しようとしています。FIFA Women's World Cup 2023™の忘れられないシーンに続き、2026年の大会では、大陸のトップ・チームが集結し、ワールドクラスのサッカー、活気に満ちた観客、そして歴史を作る瞬間が約束されています。

詳細情報とチケットに関するお問い合わせは、asiancuphostitality.match-asia.comをご覧ください。チケットはTicketmasterでも販売中です：https://www.ticketmaster.com.au/womensasiancup2026

MATCH Hospitalityについて

MATCH Hospitality は、世界で最も人気のあるスポーツ・イベントでの公式ホスピタリティ・プログラムの制作、提供、商業化のリーダーであり、世界中の何千人ものファンにワンランク上のファン体験を提供しています。

AFC Women's Asian Cup Australia 2026™について

AFC Women's Asian Cup Australia 2026™は、アジアを代表する女子サッカー大会であり、大陸のトップ代表チームが集結し、世界のサッカー界で最も権威のあるタイトルの1つを競い合います。4年ごとに開催されるこの大会は、世界の女子サッカー界の大物選手たちの出発点となっており、アジア全域でのスポーツの急速な成長に大きな役割を果たし続けています。2026年大会のホストはオーストラリアです。世界クラスの会場、熱狂的なサポーターを擁し、サッカー、文化、コミュニティを祝うお祭りのような雰囲気に包まれた大会になるでしょう。

Nielsen Sportのデータ

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com