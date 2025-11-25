Kmong（クモン）、K-専門家マッチングで日本市場を開拓

「グローバル・ヒューマンクラウド・プラットフォーム」へ本格始動

東京およびソウル（韓国）、2025年11月24日 /PRNewswire/ -- 韓国最大級のフリーランスプラットフォーム「Kmong（クモン）」（代表：パク・ヒョンホ、キム・テホン）は、自社が保有する検証済みの専門家プールを活用し、日本市場へ本格的に進出することを24日発表しました (公式サイト：https://www.kmong.jp/) 。これにより、「グローバル・ヒューマンクラウド・プラットフォーム」への拡張を目指します 。



近年、K-コンテンツやK-ビューティーのブームがアジア全域に広がる中、日本国内でも韓国の専門家が持つクリエイティブな感覚と実行力に対する需要が急速に高まっています 。Kmongはこうした市場の動向に合わせ、差別化された専門スキルを持つ韓国の専門家と日本の現地企業をつなぐ「B2Bカスタマイズ型サービス」を通じて、日本市場の攻略に乗り出しました。

本事業は、日本国内の企業と、日本進出を準備中の韓国企業をターゲットにした「ツートラック戦略」で推進されます。

まず、日本のデザインエージェンシーやビューティー・ファッション企業に対し、韓国内の専門家をマッチングし、現地の市場感覚に合った高品質な成果物を迅速に提供します 。これは、韓国の文化コードやトレンドが反映されたデザイン、マーケティングコンテンツに対する日本の高い需要に応える戦略です 。

また、日本市場への進出を模索する韓国企業に対しては、デザイン・翻訳・マーケティングなど、現地化（ローカライズ）の全過程をワンストップで支援します。特に、▲インフルエンサー・シーディング ▲Eコマース活性化 ▲SNS運営代行など、マーケティング全般をカバーする総合代行サービスを通じて市場参入の障壁を下げ、企業の日本市場への迅速な定着をサポートします。

Kmongは、これまで蓄積してきた厳格な専門家検証システム、プロジェクト管理能力、迅速な作業スピード、そして価格競争力などを基盤に、日本市場でも高い顧客満足度と信頼を獲得しています 。

実際、サービス運営からわずか2ヶ月で、現地のビューティー・ファッション・製薬など様々な産業分野の企業を顧客として確保しました 。最近では、韓国のビューティーブランドと5,000万ウォン（約550万円）規模の日本進出マーケティング契約を締結するなど、短期間で可視的な成果を上げています。

Kmongの関係者は次のように述べています。「今回の日本市場進出は、Kmongが『グローバル・ヒューマンクラウド・プラットフォーム』へと飛躍するための戦略的なマイルストーンです 。検証されたK-専門家の力量を日本市場に導入することで、日韓両国の企業から信頼されるビジネスパートナーとしての地位を確立します 」

一方、Kmongは今後、日本市場におけるB2Bマッチングサービスを中心に事業領域を持続的に拡大する計画です。初期はデザインとマーケティング分野に集中し、その後は両国企業の実質的な需要に基づいた多様なサービスを順次拡大していく予定です。

Kmong（クモン）は2012年に設立された韓国最大級のフリーランスプラットフォームです。様々な分野の専門性（ヒューマンリソース）を一箇所に集め、必要な時に効率的につなぐ「ヒューマンクラウドサービス」を提供しています。日常生活サービスから企業向け専門サービス（Kmong Enterprise）まで、700以上のカテゴリーで50万件以上のサービスを幅広く仲介しています。

2021年4月には、フリーランス市場プラットフォームとして歴代最大規模のシリーズC投資を誘致し、累積投資額480億ウォンを記録しました。現在まで累積会員数約470万人、累積取引件数約680万件を達成しています。直近では、成長性特例を活用したKOSDAQ上場を目指し、IPO準備を進めています。

