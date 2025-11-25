九州最大級・熊本「阿蘇キャンドルナイト2025」開催決定！　7000本のキャンドルとLEDで阿蘇の夜を彩る

阿蘇ハイランド開発株式会社

阿蘇キャンドルナイト実行委員会（実行委員長：村瀬由）は、2025年11月29日（土）から12月14日（日）までの毎週金・土・日、熊本県阿蘇市のコスギリゾート／Stay にて「阿蘇キャンドルナイト2025」を開催します。2020年にスタートし６年目を迎えます。今年は約7,000本のキャンドルに加え、室内ドローンショーを初導入予定。婚活イベント、ポーリー村田による星空鑑賞会、コスプレイベントなどたくさんの想いを集結させ 熊本地震から10年を迎えようとする今、復興と発展の願いを込めた幻想的な夜をお届けします。

今年は第３回(2022年)以来のコスギリゾートでの開催です。

テーマは「星ふるキャンドルナイト」。地面にも星空が広がる草原のような、空間が広がりを感じられる装飾を行います。

阿蘇キャンドルナイト2025 メインポスター

［ 概要 ］

阿蘇キャンドルナイト2025

【開催日】 2025年11月29日（土）～12月14日（日） 毎週金・土・日（計8回）

【開催時間】18:00～21:00（受付17:30～20:30） ※雨天中止 公式Instagramにて告知

【会 場】 コスギリゾート／Stay グランピング場 （熊本県阿蘇市乙姫2052）

【入場料】 大人1,500円(前売り1,000円) / 阿蘇郡市民・高校生500円 / 中学生以下無料

【主 催】 阿蘇キャンドルナイト実行委員会

【特別協賛】株式会社コスギ不動産ホールディングス

阿蘇キャンドルナイト2025

ー 関連 各種サイト ー

【WEBサイト】

https://aso-candle.jp/

【前売り券】

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020xkb96jdj41.html

【Instagram】

https://www.instagram.com/asocandlenight/

【コスギリゾート】

https://www.kosugiresort.com/

［ コスギリゾート キャンドルナイト特別宿泊プラン ］

コスギリゾートは東京ドーム20個分の面積を持つ、複合リゾート及び別荘地です。国道５７号線に面していて、北側復旧道路 阿蘇西ICより車で７分の場所に位置し、福岡熊本方面・大分方面からもアクセスしやすい立地です。ゴルフ、家族温泉、グランピング、ベーカリー&カフェ、ドッグランなど多様なコンテンツで、阿蘇観光のスタンダードを目指しています。

現在、コスギリゾート／Stay（グランピング施設）で【キャンドルナイト入場券付 宿泊プラン】を販売しています。ドームテント、トレーラーハウス、ログハウスタイプの宿泊施設から選べます。キャンドルナイトを室内からも楽しめる今だけの宿泊プランです。

（※現在家族温泉は工事中のため、宿泊施設内の浴室をご利用ください）

【コスギリゾート／Stay】

https://www.kosugiresort.com/stay/

【予約サイト 】

https://reserve.489ban.net/client/kosugiresort/0/plan#content

[ コスギリゾート 土曜限定ディナー ]

トレーラーハウスを始め５つの宿泊施設から選択可能

会場のコスギリゾートにて、海外で修行を積んだ新進気鋭の実力派シェフ：出口航によるキャンドルナイトSpecialディナー開催します。11月末から土曜限定でお届けする、特別な夜のディナーコースです。

暖かな灯りとともに、季節感あふれる料理の数々をゆったりとお楽しみください。

- コース内容 -

・チキンテリーヌ

・スイスチャードとレンズ豆のサラダ ～タヒニドレッシング～

・シュリンプビスク

・国産和牛の赤ワイン煮込み

・スティッキートフィープディング

【金 額】7,700円(税込) / 人

【開催日】11月29日、12月6日、12月13日（いずれも土曜日 限定3日間）

【予約サイト】 https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020xkb96jdj41.html

［ キッチンカー出店 ］

イベント開催日にはキッチンカーが出店いたします。（一覧の通り）

キッチンカー出店スケジュール

【出店者Instagram】

@good_good_kumamoto

@free_style5005

@luana.ocean_

@keikei4218

@asoful_kitchen

@greatcoffeeatsu

@rumashiyo_coffee

［ インドア ドローンショー ］

室内ドローンショーを初導入いたします。

音と光の演出で、キャンドルナイト会場入り前にもお楽しみいただけます。

【開催日】 12月12日 （金）～12月14日（日） （限定3日間）

【開催時間】18:00～ 1日1時間毎に3公演予定

【場 所】 コスギリゾート／Cafe 参加無料

【演 出】 SkyBear株式会社（https://skybear.jp/）

［ コスプレイベント ］

開場前にコスプレ撮影会を開催いたします。

詳しくはこちらまで：https://note.com/boo_cos0831/n/n63c94cd68589

【開催日】 12月5日 （金）

【開催時間】15:00～

【参加費】 6,000円（税込） ※阿蘇キャンドルナイト・チケット付

［ 星空鑑賞会 ］

コスギリゾート内で、ポーリー村田による星空観察会を開催いたします。

(雨天時は屋内モニターにて決行)

【開催日】 11月29日(土)、11月30日(日)、12月13日(土)、12月14日(日)

【開催時間】１.19:00～19:30 ２.20:00～20:30 ３.21:00～21:30（３.は12月のみ）

【参加費】 3,000円（税込） ※阿蘇キャンドルナイト・チケット付

【予約サイト】https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020xkb96jdj41.html

［ 阿蘇・恋活パーティー2025 ］

キャンドルナイト開場前に、婚活パーティを開催いたします。

詳しくはこちらまで：http://soyoufun.jp/aso

【開催日】 12月13日(土)

【開催時間】 14：00～

【参加費】 5,500円（税込） ※飲食代 及び 阿蘇キャンドルナイト・チケット付

【主催・協力】阿蘇・恋活パーティー実行委員会、阿蘇キャンドルナイト2025

【お問合せ先】info@soyoufun.jp

【お申込み】 http://soyoufun.jp/aso

阿蘇・恋活パーティー2025

