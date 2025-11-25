九州最大級・熊本「阿蘇キャンドルナイト2025」開催決定！　7000本のキャンドルとLEDで阿蘇の夜を彩る

写真拡大 (全4枚)

阿蘇ハイランド開発株式会社

阿蘇キャンドルナイト実行委員会（実行委員長：村瀬由）は、2025年11月29日（土）から12月14日（日）までの毎週金・土・日、熊本県阿蘇市のコスギリゾート／Stay にて「阿蘇キャンドルナイト2025」を開催します。2020年にスタートし６年目を迎えます。今年は約7,000本のキャンドルに加え、室内ドローンショーを初導入予定。婚活イベント、ポーリー村田による星空鑑賞会、コスプレイベントなどたくさんの想いを集結させ　熊本地震から10年を迎えようとする今、復興と発展の願いを込めた幻想的な夜をお届けします。



今年は第３回(2022年)以来のコスギリゾートでの開催です。


テーマは「星ふるキャンドルナイト」。地面にも星空が広がる草原のような、空間が広がりを感じられる装飾を行います。




阿蘇キャンドルナイト2025　メインポスター


［ 概要 ］

阿蘇キャンドルナイト2025


【開催日】　2025年11月29日（土）～12月14日（日）　毎週金・土・日（計8回）


【開催時間】18:00～21:00（受付17:30～20:30） ※雨天中止 公式Instagramにて告知


【会　場】　コスギリゾート／Stay　グランピング場　（熊本県阿蘇市乙姫2052）


【入場料】　大人1,500円(前売り1,000円) / 阿蘇郡市民・高校生500円 / 中学生以下無料


【主　催】　阿蘇キャンドルナイト実行委員会


【特別協賛】株式会社コスギ不動産ホールディングス




阿蘇キャンドルナイト2025

ー 関連 各種サイト ー



【WEBサイト】


https://aso-candle.jp/



【前売り券】　


https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020xkb96jdj41.html



【Instagram】


https://www.instagram.com/asocandlenight/



【コスギリゾート】


https://www.kosugiresort.com/






［ コスギリゾート キャンドルナイト特別宿泊プラン ］

コスギリゾートは東京ドーム20個分の面積を持つ、複合リゾート及び別荘地です。国道５７号線に面していて、北側復旧道路 阿蘇西ICより車で７分の場所に位置し、福岡熊本方面・大分方面からもアクセスしやすい立地です。ゴルフ、家族温泉、グランピング、ベーカリー&カフェ、ドッグランなど多様なコンテンツで、阿蘇観光のスタンダードを目指しています。



現在、コスギリゾート／Stay（グランピング施設）で【キャンドルナイト入場券付 宿泊プラン】を販売しています。ドームテント、トレーラーハウス、ログハウスタイプの宿泊施設から選べます。キャンドルナイトを室内からも楽しめる今だけの宿泊プランです。


（※現在家族温泉は工事中のため、宿泊施設内の浴室をご利用ください）



【コスギリゾート／Stay】


https://www.kosugiresort.com/stay/



【予約サイト 】


https://reserve.489ban.net/client/kosugiresort/0/plan#content





トレーラーハウスを始め５つの宿泊施設から選択可能

[ コスギリゾート　土曜限定ディナー ]

会場のコスギリゾートにて、海外で修行を積んだ新進気鋭の実力派シェフ：出口航によるキャンドルナイトSpecialディナー開催します。11月末から土曜限定でお届けする、特別な夜のディナーコースです。


暖かな灯りとともに、季節感あふれる料理の数々をゆったりとお楽しみください。



- コース内容 -


・チキンテリーヌ


・スイスチャードとレンズ豆のサラダ ～タヒニドレッシング～


・シュリンプビスク


・国産和牛の赤ワイン煮込み


・スティッキートフィープディング



【金　額】7,700円(税込) / 人


【開催日】11月29日、12月6日、12月13日（いずれも土曜日　限定3日間）


【予約サイト】 https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020xkb96jdj41.html



［ キッチンカー出店 ］

イベント開催日にはキッチンカーが出店いたします。（一覧の通り）




キッチンカー出店スケジュール


【出店者Instagram】


@good_good_kumamoto


@free_style5005


@luana.ocean_


@keikei4218


@asoful_kitchen


@greatcoffeeatsu


@rumashiyo_coffee






［ インドア　ドローンショー ］

室内ドローンショーを初導入いたします。


音と光の演出で、キャンドルナイト会場入り前にもお楽しみいただけます。



【開催日】　12月12日 （金）～12月14日（日）　（限定3日間）


【開催時間】18:00～　1日1時間毎に3公演予定


【場　所】　コスギリゾート／Cafe　 参加無料


【演　出】　SkyBear株式会社（https://skybear.jp/）




［ コスプレイベント ］

開場前にコスプレ撮影会を開催いたします。


詳しくはこちらまで：https://note.com/boo_cos0831/n/n63c94cd68589



【開催日】　12月5日 （金）


【開催時間】15:00～


【参加費】　6,000円（税込）　※阿蘇キャンドルナイト・チケット付



［ 星空鑑賞会 ］

コスギリゾート内で、ポーリー村田による星空観察会を開催いたします。


(雨天時は屋内モニターにて決行)



【開催日】　11月29日(土)、11月30日(日)、12月13日(土)、12月14日(日)


【開催時間】１.19:00～19:30　２.20:00～20:30　３.21:00～21:30（３.は12月のみ）


【参加費】　3,000円（税込）　※阿蘇キャンドルナイト・チケット付


【予約サイト】https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020xkb96jdj41.html



［ 阿蘇・恋活パーティー2025 ］

キャンドルナイト開場前に、婚活パーティを開催いたします。


詳しくはこちらまで：http://soyoufun.jp/aso



【開催日】　　12月13日(土)


【開催時間】　14：00～


【参加費】　　5,500円（税込）　※飲食代　及び　阿蘇キャンドルナイト・チケット付


【主催・協力】阿蘇・恋活パーティー実行委員会、阿蘇キャンドルナイト2025


【お問合せ先】info@soyoufun.jp


【お申込み】　http://soyoufun.jp/aso



阿蘇・恋活パーティー2025


［ 阿蘇キャンドルナイト　関連 各種サイト ］

阿蘇キャンドルナイト実行委員会



【WEBサイト】https://aso-candle.jp/


【前売り券】　 https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020xkb96jdj41.html


【Instagram】 https://www.instagram.com/asocandlenight/


【コスギリゾート】https://www.kosugiresort.com/