バンコク、2025年11月24日 /PRNewswire/ -- Chulalongkorn大学の獣医学部の獣医師チームが、タイ初となる猫へのペースメーカー埋め込み手術に成功し、獣医心臓病学の新たな時代を切り開く画期的な医療の里程標を打ち立てました。生理学部のAnusak Kijtawornrat准教授が主導したこの手術は、タイにおける高精度動物医療の能力向上を実証するものです。



Chulaの獣医師団、タイ初の猫へのペースメーカー埋め込み手術を実施



患者である8歳の短毛種飼い猫Pepsiは、重度の不整脈により一日に最大4回もの頻繁な失神発作に苦しんでいました。ペースメーカー装着後、この猫は完全に回復し、通常の体力、食欲、遊び好きな性格を取り戻しています。

Anusak博士は、「Pepsiの症状は心臓の心房および心室間の電気信号伝達障害に起因し、脳への血液供給を阻害していました」と説明しました。このような不整脈は猫では稀で、猫の心臓疾患の約0.03%を占め、多くは高齢の個体に見られます。診断は24時間ホルター心電図検査により確定されました。これは標準的な心電図検査よりも正確な診断ツールです。

猫の小さな体格ゆえに、手術には並外れた精密さが求められました。犬のようにペースメーカー・リードを静脈から挿入できるのとは異なり、猫は心臓壁が薄い（わずか2ミリメートル）ため、その方法は危険を伴います。手術チームは代わりに胸腔を開き、ペースメーカー・リードを心臓表面に直接取り付け、腹筋の下に埋め込まれた小型発電機と接続しました。1時間に及ぶ手術には、心臓専門医、外科医、麻酔科医からなる多職種チームが連携して臨みました。

ペースメーカーは人間用モデルと同一ですが、猫用にカスタマイズされており、総額約59,000バーツかかりますが、Pepsiの装置は寄贈された滅菌済みユニットでした。術後は3か月ごとの通院で経過観察を受けており、今も活発な日常生活を送っています。

Anusak医師は、「今回の成功は、タイが国際基準の複雑な手術を実施できる体制を整えていることを実証するものです」と強調しました。飼い主に対し、動物に失神や衰弱の兆候が見られた場合は速やかに獣医の診察を受けるよう促し、若手獣医師には学びと革新を続けるよう呼びかけました。

「かつてタイでは不可能と思われたことも、献身的な取り組み、協力、そして継続的な進歩によって、今や実現可能となっています。」

