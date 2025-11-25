ゴールドが苦手だと思っていた方にも、K9で楽しむデイリージュエリー。12月1日より発売開始！！

株式会社NEEDIS

1cm：770円 ～ 3,960円のチェーンをご用意しております。

ロンドンのジュエリー問屋街で仕入れた長尺のK9チェーン。

イギリス政府により1854年に正式に法制化された控えめで上品な色味と程よい硬度が魅力で、アンティークジュエリーやデイリージュエリーにも長愛されてきました。ロンドンやバーミンガムのジュエリーブランドでも、今なお“K9＝British Made”の象徴として親しまれ、高価すぎずラフに着けられる日常使いのゴールドとして注目されています。NEEDIS代官山店舗では多数のゴールドチェーンをご用意しておりますが、「ゴールドを身につけたいけれど派手に見えるかも」という方も多くいらっしゃいます。そんな方にこそ、肌に自然に馴染むK9チェーンをおすすめいたします。

左：K9イエローゴールド 右：K18イエローゴールドLoose Curb Chain 1.2mm & 2.6mmLoose Belcher Chain 2.6mm

K9はイギリスのアンティークジュエリーでも非常によく見られます。100年以上前の指輪やチェーンでも、K9製は驚くほどしっかりしているのが特徴です。

これは、合金割合が高く強度があり、金特有の柔らかさが少ないため、形を保ちやすいという利点があるからです。

そのため、現在でも「アンティーク感のある色味・質感を持つ金」として再注目されています。

この長尺K9チェーンをジャストサイズに計測してブレスレットやネックレスなどにカスタマイズします。

職人がレーザー溶接している風景

レーザー溶接機を用いた高度な加工によって、チェーンや留め具を自由に組み合わせながら、ネックレス、ブレスレッ ト、アンクレット、リングなど、自分好みのチェーンジュエリーをカスタマイズしていただけるサービスを提供しています。※15分ほどで出来上がります。

ブレスレット：全長 約15cm～ 2万5245円～ネックレス：全長 約40cm～ 4万1525円～

アジャスターもなく見た目もすっきりした自分サイズのアイテムが完成します。

1850年代から続く伝統的な素材でありながら、

今もなおロンドンのジュエリーメゾンで日常使いの定番とされています。

控えめな輝きと程よい硬さが魅力のゴールドチェーンをNEEDISでご堪能ください。

NEEDIS Daikanyama

JEWELRY CHAIN STORE

様々なメーカーや世界各国より集めた個性豊かなチェーンを取り揃え、レーザー溶接機を用いた高度な加工技術で、

お客様のサイズの合わせてネックレス、ブレスレット、アンクレット、リング、ウォレットチェーン、ピアス等にカスタマイズするサービスを提供します。

SHOP INFO

〒150-0033

東京都渋谷区猿楽町22-6 カーサ・ローサB号室