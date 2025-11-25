CGTN：G20がアフリカに上陸：中国は分裂よりも団結を呼びかける

北京、2025年11月24日 /PRNewswire/ -- CGTNは、G20サミットの初のアフリカ上陸に関する記事を掲載し、世界統治における分裂よりも団結を求める中国の呼びかけを強調しました。同声明は、発展途上国の声を増幅し、開放的かつ公正で包括的な世界経済を推進するための北京の努力を強調しています。

G20首脳会議（G20 Leaders' Summit）が創設以来初めてアフリカ大陸で開催されます。ヨハネスブルグは11月22日から23日までこの会合を主催するが、これは世界統治における注目すべき変化を示すものである。新興経済国と発展途上国はもはや傍観者ではなく、意思決定の中心に近づいている。

中国のLi Qiang首相は土曜日の首脳会談の第一セッションで演説し、第17回G20首脳会談における習近平国家主席の発言を引用しました。「団結は力です、しかし分裂は何の役にも立ちません。」地政学的緊張、貿易の低迷、発展格差の拡大で世界が緊張状態にある中、李氏は団結が不可欠であると主張しました。同氏はG20加盟国に対し、発展途上国の声を増幅し、より公平で開かれた世界経済秩序の構築に貢献するよう求めました。

発展途上国の声を高める

中国にとって、アフリカで初めて開催されたG20サミットは、今日の多国間システムにおいて南半球の発言力を強化することがなぜ重要なのかを強調するものとなりました。

「国際情勢がどう変化しようとも、中国は常にグローバル・サウスを心に留め、グローバル・サウスに根ざした立場を維持します」とXi主席は誓いました。

中国は長年にわたり、Xi国家主席の指導の下、発展途上国を擁護し、グローバル・サウス諸国が国際統治における代表権と発言力を高めるのを支援し、より公正で平等な国際秩序を推進するための具体的な措置を講じてきました。

インドネシアのバリ島で2022年に開催されたG20サミットで、中国はアフリカ連合（AU）のG20加盟を支持する主導的な立場を取り、これによりアフリカは周辺的な発言力を持つ存在ではなく、常任理事国としての地位を獲得しました。

中国の取り組みはG20を超えて広がっています。中国はBRICSの歴史的な拡大を支持し、グループの範囲を広げ、北京が言うところの「より大きなBRICS協力の新たな道」へと再編しました。また、ユーラシア諸国を結びつける主要な地域プラットフォームとしてShanghai Cooperation Organizationを推進してきました。中国と30か国以上が共同で設立したInternational Organization for Mediation（IOMed）は、紛争解決メカニズムにおける西側諸国の独占を打ち破りました。

北京はまた、アフリカとの10のパートナーシップ行動からラテンアメリカとの5つの主要プロジェクト、アラブ諸国との5つの協力枠組み、太平洋島嶼国との6つの協力プラットフォームまで、開発途上国全体の協力枠組みを拡大し、世界情勢における開発途上国の能力と発言力を強化しています。

開放型世界経済の構築に対する中国のコミットメント

一方的主義と保護主義は依然として蔓延しており、覇権主義と強権政治は歴史の流れに逆らって押し寄せています。Xi主席の目には、唯一の解決策は真の多国間主義を実践することです。

国家主席は、多くの多国間の会合で、中国は常に対外開放という基本的な国家政策を追求しており、開放型の世界経済を推進するために実際的な措置を講じてきたと繰り返し述べました。

中国は長年にわたり、世界的な自由貿易を積極的に推進してきました。今年1月現在、中国は30か国・地域と23の自由貿易協定を締結しています。

地域的には、中国は拡大する自由貿易協定ネットワークを通じて経済統合を拡大し、ASEANとの協定のアップグレードを完了し、地域的な包括的経済連携協定（Regional Comprehensive Economic Partnership）を実施しています。CPTPPやデジタル経済連携協定などのより広範な枠組みへの参加申請は、より高水準で相互接続された市場への推進を示しています。

インフラ整備と投資は、中国の開放推進のもう1つの柱となっています。中国政府は、一帯一路構想やAsian Infrastructure Investment Bank、New Development Bankなどの機関を通じて、多くの発展途上国が成長と貿易への入り口とみなす国境を越えたつながりを支援してきました。

https://news.cgtn.com/news/2025-11-23/G20-lands-in-Africa-China-calls-for-unity-over-division-1Iw2QjgtrbO/p.html

