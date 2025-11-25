Fisher Investments、「働きがいのある会社（Great Place to Work®）」に認定





Fisher Investmentsは職場文化に関する意識調査を実施する国際的調査機関による認定を受けました

日本東京都, 2025年11月25日 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Japanおよび米国を拠点とする親会社のFisher Investmentsはこのたび、職場文化と職場での体験に関する意識調査を実施する国際的独立調査機関から「働きがいのある会社（Great Place to Work®）」として認定を受けました。



Great Place to Work Sep. 2025 - Sep. 2026



「働きがいのある会社」認定は、対象企業の報酬、福利厚生、キャリアアップの機会、経営陣の経営能力、職場の全体的な雰囲気といった主要項目について調査した匿名の従業員アンケートの結果をもとに実施されます。Fisher Investments Japanの社員からのアンケートの回答によると、「公平」で「歓迎されている」と感じられる「サービス重視」の職場環境であるという評価を得ています。

最高経営責任者（CEO）：ダミアン・オルナーニは「弊社の「働きがいのある会社」認定について、実に光栄なことであります」と述べ、「本認定は、社員が評価されていると感じ、成功できるというモチベーションと自信がもてる文化の育成に専念する弊社の姿勢によるものだと考えます。社員とその成長に力を注ぎ込むことで、卓越したサービスとお客様のファイナンシャル・ゴール達成のサポートを提供するためのより強い土台作りにつながります」とコメントしました。

Fisher Investmentsおよび関連会社は全世界の拠点において、幅広い役職に就いていただける人材を募集しています。弊社の求人情報については、FisherCareers.comをご覧ください。「働きがいのある会社」の認定プロセスについて詳しくは、GPTW Japanをご覧ください。

Fisher Investments Japanについて

Fisher Investments Japan Limited の支店である Fisher Investments Japan（以下「当社」）は、金融商品取引業者として金融庁に登録されており（関東財務局長、金商：2766 号）、投資一任運用サービスをお客様に提供します。当社は、日本投資顧問業協会の会員であり、Fisher Investmentsとして事業展開している米国の親会社のFisher Asset Management, LLC にその投資運用業務を委託します。

Fisher Investmentsについて

Fisher Investmentsは独立系の手数料制投資顧問会社です。2025年9月30日時点でFisher Investmentsとその関連会社は、機関投資家部門、米国個人投資家部門、国際個人投資家部門の3つの主要事業において、53兆円超の資産を運用・管理しております。創業者兼会長のケン・フィッシャーはForbes誌の「ポートフォリオ戦略」のコラムに2016年12月31日まで32年間以上寄稿し続けた執筆経験をもち、Forbes史上最長のコラムニストとして活躍しました。現在も日本の週刊ダイヤモンドを含む、世界各国、27の主要メディアで現地語による月刊コラムを執筆しており、専属コラムニストとしては最多の国・言語かつ読者数にわたります。また、FOXビジネス、FOXニュース、BBC、スカイニュース、BNN ブルームバーグ、CNNインターナショナル等のニュース番組にも定期的に出演中。投資や金融分野に関する出版書籍は11冊にのぼり、そのうちの4冊はニューヨーク・タイムズ・ベストセラーに選出されました。弊社について詳しくは、www.fisherinvestments.comをご覧ください。

広報へのお問い合わせはこちらから

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2826911/Japan_Certification_Badge.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2826910/Fisher_Japan_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com