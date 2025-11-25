かぶらやグループ 名古屋・刈谷の全8店舗で年末向け「忘年会コース」提供開始

株式会社かぶらやグループ

かぶらやグループ（本社：愛知県名古屋市/代表取締役社⾧：榎本 渉）は、名古屋市内6店舗と刈谷市内2店舗の計8店舗にて、年末需要に応える各種「忘年会コース」を11月より提供開始しました。

名古屋名物を中心とした居酒屋、海鮮料理、熟成肉ステーキ、韓国料理、焼肉など、多彩なラインナップを展開。多様な利用シーンに対応します。

各店舗のコース概要

各店舗で、年末の会食需要に応える忘年会コースをご用意します。

■各店舗の一押しコース

※飲み放題付き（詳細は店舗により異なる）

・ 名古屋大酒場だるま：贅沢名古屋飯コース（全13品） 6,000円

・ 名古屋大酒場かぶらや総本家：旬の大宴会コース（全14品） 6,500円

・ 銀座あしべ・鉄板あしべ：熟成牛のデラックスプラン 10,000円

・ 鮨あしべ：寿司コース（2階席限定） 10,000円

・ 第八飯場丸：「痛風鍋」コース 8,000円

・ korean kitchenカブ韓：特選「ナッコプセ」コース（全8品） 5,800円

※飲み放題別途

・ 熟成焼肉 八億円：大富豪コース（全17品） 6,000円

※写真は4人前です『名古屋大酒場だるま』 贅沢名古屋飯コース 6,000円

錦三丁目に店舗を構える『名古屋大酒場だるま』では、味噌串カツや手羽先、冬にみんなで食べたい味噌おでんなど、地元の味覚をどんと詰め込んだ名古屋飯コース（全13品）をご用意。この価格でひつまぶしが食べられるのがポイントです。また生ビールを含む40種類以上のお酒を飲み放題で提供します。

地元で迎える年末年始だけでなく、他県からの友人をもてなすのにも最適な名古屋飯をぎゅっと詰め込んだコースです。

『銀座あしべ・鉄板あしべ』 熟成牛のデラックスプラン 10,000円

『銀座あしべ』では、旬の食材をふんだんに使った創作料理のフルコースをご提供。柳橋市場直送の鮮魚や、定番人気の『旬菜のスティックサラダ 和風バーニャカウダソース』、さらに熟成黒毛和牛のステーキなど、年末にふさわしい豪華なメニューを組んでいます。お酒は瓶ビールやワイン、ハイボール、カクテルなどお料理に合う16種類を用意。会食や大切な方との食事にも適しています。