Siemens、CES 2026基調講演でAI時代の産業技術を発表





Roland Busch社長兼CEOが、製造、インフラ、輸送を変革するAIを活用した産業技術スタックと応用例を紹介

バージニア州アーリントン, 2025年11月25日 /PRNewswire/ -- Consumer Technology Association (CTA)®とSiemensは、 Siemens AGの社長兼CEOであるRoland Buschが、世界で最も強力なテクノロジー・イベントであるCES® 2026で基調講演を行うことを発表しました。Roland Buschは、SiemensがAI、デジタル・ツイン、自動化テクノロジーをどのように開発し、進化させているかを紹介します。同社の動きは、AI対応の製造、インフラストラクチャ、輸送が実現し、リアルとデジタルの世界が融合し、日常を変革する新時代を視野に入れたものです。



Roland Busch, President and CEO of Siemens AG



「AIとデジタル・ツインは産業環境に革命をもたらし、設計、計画、エンジニアリング、運用、メンテナンスを合理化します」とCTAのCEO兼副会長Gary Shapiroは述べています。「Roland Busch氏とSiemensは、AIをデータや深い分野のノウハウと組み合わせることで、どのように業界全体を改革できるかを示しています。AIが世界のデザイン、構築、接続の方法をどのように変革しているかを探るため、RolandをCESの基調講演ステージに再びお迎えできることをうれしく思います。」

Siemensはまた、AIを活用したテクノロジー、各分野の専門知識、パートナーの補完的なエコシステムによって、現実世界でAIを大規模に展開できるようになっていることも紹介します。Siemensは顧客やパートナーとともに、製造、インフラ、輸送を変革する最先端のテクノロジーを紹介します。

「新しい汎用テクノロジーが利用可能になる瞬間は、常に時代の方向を決定づける転換点です。電気が生まれる前の世界と、電気が至る所にある現在の世界では時代が時代が違うように、AIが登場する前の世界と、AIを最大限に活用する世界もまったく違う時代になります。現在、工場、建物、送電網、交通機関などでAIが転換点を刻みつつあります」とBusch氏は述べました。「Siemensは、産業用 AI、つまり現実世界のためのAIの世界的リーダーであり、あらゆるマシン、あらゆるデバイス、あらゆるインフラストラクチャにインテリジェンスをもたらします。当社にはデータ、各専門分野のノウハウ、そして産業用AIの拡張に協力している顧客やパートナーからの信頼があります。CESでは、100年に一度というこの機会をどのようにして業界や社会に目に見える利益に変えているかをお見せします。」

物理学の博士号を取得し、Siemensで30年以上勤務したRoland Buschは、世界中でデジタル化とスマート・インフラストラクチャの推進者であることを証明してきました。彼のリーダーシップの下、Siemensは『TIME』誌の2025年世界最優秀企業（2025 World's Best Companies）に選ばれました。産業オートメーションや将来性のあるエネルギー・システムから適応型インフラストラクチャに至るまで、Siemensは産業の競争力、回復力、持続可能性を高める産業用AIの成長を牽引しています。

「Siemensは、人間の創造性とテクノロジーの変革が出会うCESの精神を体現しています」とCTA社長のKinsey Fabrizio氏は述べています。「AIが人間、機械、アイデアの間の関係をどのように再定義しているかを探る中で、Siemensのリーダーシップは将来を形作る指針となるでしょう。」

Roland Busch氏は、2026年1月6日火曜日午前8時30分（太平洋標準時間）、ヴェネチアンのパラッツォ・ボールルームでCTAの業界動向に関する講演（State of the Industry Address）に続いて登壇します。AMDのLisa Su博士、CaterpillarのJoe Creed氏、HavasとVivendiのYannick Bolloré氏、LenovoのYuanqing Yang氏もCES 2026で基調講演を行います。基調講演ステージでは、McKinseyとGeneral Catalystによる深堀りインタビューも行われます。基調講演ステージでは、McKinseyとGeneral Catalystによる深堀りインタビューも行われます。

ラスベガス・コンベンション・センター北ホールのSiemensブース8725にお越しください。CESの来場者は、Siemensのモバイル・エクスペリエンス・センターで、イノベーションの次の波を形作るテクノロジーと顧客事例の一部を直接体験することができます。Siemensはまた、放送ブースから一連のインタビューをライブ・ストリーミングする予定で、Roland Buschのほか、Siemens常務取締役、最高技術責任者、最高戦略責任者Peter Koerte、業界の専門家や顧客が出演し、明確で前向きな視点を共有します。これらの追加の体験は両方とも、LVCC北ホールのブース8011で開催されます。CES 2026に登録し、AI、産業、イノベーションの未来を体験してください。

Siemens AG（ベルリンおよびミュンヘン）は、産業、インフラストラクチャ、モビリティ、ヘルスケアに重点を置いた大手テクノロジー企業です。同社の目的は、すべての人のために日常を変えるテクノロジーを生み出すことです。Siemensは、現実世界とデジタル世界を組み合わせることで、顧客のデジタルと持続可能性の変革を加速し、工場の効率化、都市の快適性向上、輸送の持続可能性の進化を後押しします。産業用AIのリーダーであるSiemensは、その深い分野のノウハウを活用して、生成AIを含むAIを現実世界のアプリケーションに適用し、さまざまな業界の顧客がAIを簡単に利用し、高い効果を発揮できるように支援します。Siemensはまた、上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を所有しています。同社は、ヘルスケア分野で画期的な進歩を遂げている世界最先端の医療技術プロバイダーです。For everyone.Everywhere.Sustainably.

2025会計年度（2025年9月30日締め）において、Siemens Groupは売上高789億ユーロ、純利益104億ユーロを生み出しました。2025年9月30日の時点で、同社は継続事業をベースに世界中で約318,000人を雇用しています。詳細については、インターネットhttps://www.siemens.com/でご覧ください。

