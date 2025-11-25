QNAP、4U 60ベイの高密度SAS/SATA JBODを発表、企業向けにペタバイト規模の拡張を実現

台北、2025年11月25日 /PRNewswire/ -- コンピューティング、ネットワーキング、およびストレージソリューションの先進的なイノベーターであるQNAP® Systems, Inc.は本日、容量を最大化しながらコストとラックスペースを最小化するよう設計された、4U 60ベイの高密度SAS/SATA JBOD「TL-R6020Sep-RP」を発表しました。ペタバイト規模のストレージを実現するTL-R6020Sep-RPは、コールドデータ、映像監視、ビッグデータ、メディアアーカイブなどの用途において、容量効率の最適化、拡張性の簡素化、信頼性の高い長期データアーカイブを確保できるように設計されています。



QNAP 4U 60ベイ SAS/SATA ストレージ拡張ソリューション。最小限のラックスペースとコストでペタバイト規模の容量を実現。



TL-R6020Sep-RPは、SAS 12Gb/sの帯域幅を備えた4つの高速Mini-SAS HD（SFF-8644）ポートと、帯域幅を最適化するBroadcom® SAS DataBolt™テクノロジーを搭載しています。デュアルパス冗長設計により、1本のケーブルが故障してもシステムの稼働は中断されません。最大4台*のエンクロージャー（合計240ドライブ）のデイジーチェーン接続に対応しており、TL-R6020Sep-RPは最大4PB**の物理容量までシームレスに拡張することができます。NASにSAS拡張カードを追加し、60ベイのJBODを接続することで、大規模ドライブアレイによる帯域幅負荷を分散させ、システム全体のパフォーマンスをさらに向上させることができます。

「監視データやビッグデータの増加に伴い、企業には拡張性と信頼性を兼ね備えたストレージ拡張が求められています」と、QNAPのプロダクトマネージャーであるWaterball Liu氏は述べています。「TL-R6020Sep-RPは、ペタバイト級の大容量と高密度設計をコンパクトな4Uシャーシに融合させ、企業が効率的に拡張し、ラックスペースを節約し、運用コストを安心して削減できるようにします。」

主な機能

・高密度効率：ラックスペースの使用量、重量、消費電力を大幅に削減しながら、長期的かつ大規模な拡張ニーズに対応します。

・ペタバイト級の大容量：1台の4Uシャーシに最大60台のSAS/SATA HDDを搭載でき、1PB**を超える有効容量をサポートします。

・柔軟な拡張性：最大4台*までデイジーチェーン接続が可能で、マルチパス冗長構成により4PB**の生容量を実現します。

・Broadcom® SAS DataBolt™最適化：2系統の6Gb/s信号を1つの12Gb/sストリームに集約し、データスループットを高速化します。

・容易なメンテナンス：深さ750mmのコンパクトなシャーシは、付属のレールキットにより1,000mmラックに適合し、ホットスワップ対応のファン、電源ユニット、ドライブトレイを備え、60台すべてのドライブにフロントパネルインジケーターを搭載しています。

・シームレスな統合とデータ保護：QNAP NASのStorage & Snapshots Managerを使用して、JBODおよびすべてのドライブを一元管理できます。ZFSと組み合わせることで、インライン圧縮、重複排除、自己修復機能を提供し、ペタバイト規模の環境におけるデータの整合性と信頼性を確保します。

