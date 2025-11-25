ブラックフライデー第1弾！KEY TO COMBATが放つ、ゲームの「光」と「速さ」を極めた3台──応答性能と没入感で、君のプレイを進化させろ。

KTC科技日本株式会社

2025年11月21日（金）から12月1日（月）まで、熱狂のブラックフライデーセールが開催中です。ゲーミングブランド「KEY TO COMBAT(https://amzn.to/49Ecurz)」（KTC）は、このビッグイベントに先駆け、すべてのゲーマー待望の「高性能ゲーミングモニター」第一弾を発表。今回は、応答速度、画質、没入感というゲームに直結する三大要素を、それぞれのスタイルで極限まで高めた3モデルをご紹介します。

【第一の光】M27P6(https://amzn.to/4ida7hx)：画質と応答、二つの頂点を手中にせよ。～QD-MiniLED & デュアルモードで、あらゆるジャンルを最適プレイ～

→ 5%off code【05KTCKEY】，最終価格：\68,383

オープンワールド大作から反射神経が命のFPSまで、すべてのゲームで「ベストな体験」を求めるあなたへ。27インチ「M27P6(https://amzn.to/4ida7hx)」は、状況に応じて「4K@160Hz」と「FHD@320Hz」を瞬時に切り替える「デュアルモード」を搭載。一つのモニターで、美麗なグラフィックと超高速応答を使い分けられます。

その舞台を彩るのは、次世代パネル「QD-MiniLED」が創り出す圧倒的な映像世界です。1152エリアの局部調光とHDR1400認証により、暗闇に潜む敵も、爆発の閃光も、一切の妥協なく描写。sRGB 145%の広色域が、ゲームデベロッパーが込めた色彩をそのままに再現します。PS5の4K 120Hz & VRRにも完全対応し、ガタつき・チラつきのない、純粋で滑らかな没入感を約束します。

【第二の光】H27E6(https://amzn.to/3KpthEx)：eスポーツの“一瞬”を、逃さない、鈍らせない。～300Hz超高リフレッシュレートが、反射神経をそのまま画面に映す～

→ 5%off code【05KTCKEY】，最終価格：\28,415

勝利が“一瞬”の判断で決まるeスポーツの世界。27インチ「H27E6(https://amzn.to/3KpthEx)」は、業界トップクラスの「300Hz（320Hz OC可能）リフレッシュレート」と「1ms応答速度」を武器に、超高速での照準移動や敵の微小な動きを、ブレなく、遅延なく表示します。あなたの反射神経を、最大限に画面に反映するための兵器です。

WQHD（2560×1440）の高精細画質とFast IPSパネルの組み合わせにより、滑らかさと描写力の両立を実現。Adaptive Sync技術で画面のティアリングやスタッタリングを完全排除し、プロが求める「純粋なゲーム画面」を提供します。HDMI 2.1で最新ゲーム機にも直結。苛烈な長時間セッションでも目を守る、ハードウェアブルーライトカット機能も備えた、本格派eスポーツモニターです。

【第三の光】H27P3(https://amzn.to/3M8yGAl)：美麗5Kで世界を眺め、高速120Hzでその世界を駆け抜ける。～解像度切替で、ゲームスタイルを自在にスイッチ～

→ 5%off code【05KTCKEY】，最終価格：\60,969

美麗なグラフィックをじっくり鑑賞したいRPGと、滑らかな操作感が求められるシミュレーションゲーム、どちらも妥協したくないあなたに。「H27P3(https://amzn.to/3M8yGAl)」は、「5K@60Hz」の超高精細モードと「WQHD@120Hz」の高速モードを一台で実現するハイブリッドモニターです。

5Kモードでは、ゲーム世界の細部までをくっきりと描写し、圧倒的な視覚的美しさで没入感を高めます。120Hzモードに切り替えれば、操作感が格段に向上し、没入型のアクションも快適にプレイ可能。HDR400対応で映像の輝きと陰影がよりドラマチックに、広色域カバーレートで開発者が意図した色合いを忠実に再現します。ゲームとクリエイション、両方のクオリティを求めるユーザーに最適な一台です。

ブラックフライデーで、君のゲームに「光」を灯せ。

この機会に、自分のプレイを次の次元へと進化させる「相棒」を手に入れませんか。KEY TO COMBAT(https://amzn.to/49Ecurz)がおくる3つの「光」は、あなたのゲーム体験を、確実に変えます。

ご紹介したモデルは、Amazonブラックフライデーセールにて特別価格でご提供中。詳細は、以下の製品ページでご確認ください。

KEY TO COMBAT(https://amzn.to/49Ecurz)は、熱いバトルを支えるすべてのゲーマーを、3年間の長期保証でサポートします。

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4llWMna(https://amzn.to/4llWMna)

担当：Kitty

Eメール：marketing@ktc.cn

アフターサービス：support@ktcplay.com



