豊中市と包括連携協定締結のお知らせ

大阪エヴェッサは、2025年11月25日(火)に大阪府豊中市と包括連携協定を締結しましたことをお知らせします。

これまで大阪エヴェッサと豊中市は、豊中市民応援デー開催や、バスケットボール寄贈等連携を図ってまいりました。今後、更なるスポーツ振興と地域の活性化を図ることができるよう取り組みを実施してまいります。

なお、11月25日(火)に、豊中市役所応接室にて包括連携協定締結式が開催され、大阪エヴェッサからは代表取締役 磯村英孝、エヴェッサ事業部 事業部長 藤村 貢、公式マスコットキャラクター まいどくんが出席しました。

▼ 協定内容

（１) スポーツ振興に関すること

（２) 教育の充実に関すること

（３) 健康増進に関すること

（４) 地域の活性化に関すること

（５) その他本協定の目的を達成するために必要な連携協力

▼協定締結式

【日時】

2025年11月25日(火) 14:30～

【会場】

豊中市役所 第一庁舎3階 秘書課 第一応接室

（大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号）

▼出席者

〈豊中市〉

豊中市長 長内 繁樹（おさない しげき）

豊中市教育委員会教育長 岩元 義継（いわもと よしつぐ）

〈大阪エヴェッサ〉

代表取締役 磯村 英孝

エヴェッサ事業部 事業部長 藤村 貢

大阪エヴェッサ公式マスコットキャラクター まいどくん

▼豊中市 長内繁樹市長 コメント

このたび、プロバスケットボールＢリーグ（B.LEAGUE）の大阪エヴェッサ様と豊中市が包括連携協定を締結できることを、大変嬉しく思います。

大阪エヴェッサ様には、これまで毎年、「豊中市民応援デー」を設けていただいており、子どもたちをはじめ多くの市民がプロ選手の迫力ある競技を間近で観戦し、バスケットボールの魅力を体験する機会となっています。また、本市のバスケットボール教室開催時には、選手やコーチの派遣にご協力いただくなど、地元地域のスポーツ振興にご貢献いただいておりますことに、あらためて厚く感謝を申しあげます。豊中市では現在120を超えるバスケットボール団体が活動しており、市立中学校17校すべてにバスケットボール部が設けられています。協定締結を機に、活動の裾野が広がり、さらに活躍する選手やチームが豊中から輩出することを期待しているところです。

今後、選手の皆さんとの交流や子どもたちへのキャリア教育、フレイル予防による健康増進など、バスケットボールを通じたさまざまな連携の取組みを通じて、幅広い世代が身近でスポーツに親しむ環境づくりを進め、本市のスポーツ振興と地域の活性化に活かしてまいります。

▼大阪エヴェッサ 代表取締役 磯村英孝コメント

日頃から、皆さまの変わらぬ熱いご声援を賜り、心より御礼申し上げます。

市長が掲げる基本理念「未来につなぐまちづくり ～“創る改革” とよなか 夢 みらい～」は、私たちクラブが進める社会貢献活動「AND YOU」やSDGsの取り組みとも深く響き合うものです。私たちはこれまでも、子どもたちの可能性を広げるキャリア教育や、フレイル予防を通じた健康づくりなど、多様な分野で市と連携しながら活動を展開してまいりました。

これらの取り組みは、スポーツの枠を超えて“地域の未来を育む活動”であると私たちは考えています。これからも市の理念と歩調を合わせ、地域の皆さまに寄り添いながら、活動の質・範囲ともにさらに高めていく所存です。子どもたちが夢を描けるまち、誰もが安心して健やかに暮らせるまちの実現に向けて、クラブとしても全力で取り組んでまいります。

今後とも変わらぬご支援とご声援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

▼ 締結式の様子

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com