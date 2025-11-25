DENU JAPAN（デヌジャパン）ブラックフライデー［最大70%OFF］セール開催 ― 2025年、最初で最後のスペシャルイベント ―
韓国発のファッションブランド「DENU JAPAN（デヌジャパン）」は、2025年11月27日（水）～29日（金）の3日間、今年最初で最後となるブラックフライデーセールを公式オンラインストアにて開催する。今回のセールでは、2025年秋冬コレクションの新作バッグを中心に、人気のNOA BAGやMARMELDI BAG、さらにジュエリーアイテムまでが最大70%OFFの特別価格で登場する。
25FWコレクションでは、DENUが掲げる“静けさの中の感性”を、より深みのある質感と落ち着いたカラーリングで表現。ミニマルな造形に季節のニュアンスを織り交ぜた新作バッグは、デイリーに取り入れやすく、幅広いスタイルに馴染むラインナップとなっている。また、ブランドを象徴するNOA BAGやMARMELDI BAGもセール対象に加わり、ブランドの世界観を堪能できる多彩な選択肢が揃う。
■ セール概要
期間：2025年11月27日（木）0:00 ～ 11月29日（土）23:59
場所：DENU JAPAN 公式オンラインストア （https://denujp.com）
内容：25FW新作バッグ、NOA BAG、MARMELDI BAG、ジュエリーほか 最大70%OFF
■ DENU JAPANについて
「DENU JAPAN」は、“静けさの中の美しさ（The Art of Quiet Sensibility）”をテーマに、日常の一瞬に映画的な余韻を宿すミニマルデザインを提案するブランド。質感、構築、カラーのレイヤーを通して、控えめでありながら確かな存在感を持つスタイルを発信している。
Official Website：https://denujp.com
